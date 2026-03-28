Óscar Cano, entrenador del Zamora CF: "Lo que queda será siempre de cardiólogo"

Óscar Cano no escondió que el Zamora CF tuvo que remar en un partido “de los que serán de cardiólogo hasta el final”, pese a que por momentos su conjunto fue superior a un Pontevedra CF que luchó hasta el final. El entrenador rojiblanco admitió que la primera mitad fue de los visitantes, aunque el duelo cambió gracias a “una genialidad de Abde” que abrió el marcador y permitió al equipo “tomar ventaja en un momento clave”. Ya en la segunda parte, otra acción individual, esta vez de Carlos, colocó al Zamora “en una situación mejor” para sostener el resultado.

“Ha tocado sufrir, pero hay que quedarse con las sensaciones de los tres puntos”

Cano subrayó el nivel del rival: “Luisao hace el 2–1 y es un jugador cedido por el Dépor; el Pontevedra tiene un gran equipo”. Por eso, para él, el valor del triunfo es evidente: “Ha tocado sufrir, pero hay que quedarnos con las sensaciones que dan los tres puntos. El equipo está siendo competitivo, quizá no con los medios de hace meses, pero hay que serlo como sea”.

El técnico insistió en la receta que está dando éxitos: solidaridad, aprovechar los momentos con balón y atacar los espacios que deja el contrario. Un fútbol "menos agradecido", pero igual de importante.

Una pelea feroz por arriba y por abajo

El entrenador rojiblanco anticipa un tramo final de liga sin respiro: “Será una pelea dura, por abajo y por arriba. Ojalá los 20 equipos se jueguen algo hasta la última jornada”.

Cano recordó que tres filiales están metidos en la lucha por entrar en Copa del Rey, lo que aprieta aún más la clasificación. Por eso, considera que la victoria ante el Pontevedra “hay que disfrutarla”.

Un fútbol condicionado por el miedo y el margen de error

El técnico reflexionó sobre el contexto competitivo del grupo: “Es difícil ver un partido redondo de ningún equipo, ni siquiera de los filiales. Ayer el Castilla ante el Barakaldo no fue capaz de tener el balón de forma prolongada. Aparece el miedo, hay menos margen de error y se prioriza no cometer fallos”.

Cano defendió que, aunque no sea el fútbol “más decorado”, el Zamora debe apoyarse en el colectivo, la solidez y la capacidad de aprovechar oportunidades.

Las dificultades en casa y el peso emocional

El entrenador reconoció que al equipo le está costando entrar en los partidos en el Ruta de la Plata: “No son buenas las primeras partes en casa. Hoy, hasta el penalti, no recuerdo una falta previa del Pontevedra y era el minuto 34. Nos está costando mucho entrar”.

A su juicio, el equipo carga con un exceso de responsabilidad: “Hay que ganar ante los nuestros porque son los nuestros, y ese peso es importante. Muchos de estos jugadores aún no han vivido situaciones así”.

“Estamos vivos en la pelea”

Pese a todo, Cano destacó la evolución del grupo: “De los últimos 12 puntos, 10. La gente quiere y la gente compite. A veces no somos capaces de cerrar los partidos, pero estamos vivos en esa pelea”.

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