Nuevos combates para CD Benavente, Noname, Moraleja CF y Zamora B en la Regional de Aficionados

La Regional de Aficionados se mantiene como una caldera y es que las necesidades son muchas, también para los equipos de la provincia en esta categoría.

El primero en saltar al ruedo en esta vigésimo quinta jornada será el CD Benavente que juega desde las tres de la tarde en casa de La Cistérniga. Los tomateros, décimo primeros con 30 puntos, vienen de ganar a Ciudad Rodrigo pero necesitan más para evitar más problemas en las próximas semanas. Una hora más tarde, a las cuatro, tienen sus encuentros el Noname y el Moraleja, ambos actuando como locales. Por lo que se refiere a los capitalinos, que se encuentran en una cómoda séptima posición, reciben al penúltimo, un Helmántico frente al que no quieren sorpresas.

Por su parte, el Moraleja CF, colista y desahuciado salvo milagro, juega en casa, en el Municipal José Ramos, frente al Cubillos.

Por último, ya en jornada dominical, será el turno del Zamora B. El filial rojiblanco, que es décimo segundo a pesar de su buen arranque liguero, juega a partir de las 16.30 horas en casa de la Ponferradina. Los de Kike Ramos también llegan con necesidad para evitar problemas futuros que puedan hacer tambalear la permanencia.

Es, por tanto, una jornada crucial para los cuatro equipos zamoranos que confían en saldar de forma positiva.

Liga Gonalpi

Por lo que se refiere a la Regional Femenina, el Amigos del Duero también tendrá que desplazarse para jugar esta tarde ante el Salamanca Femenino, en un encuentro que comienza a la una del mediodía.