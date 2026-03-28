Malinin resurge de sus cenizas y se cuelga el oro en Praga

La cara de Ilia Malinin se fue iluminando con cada salto mientras el O2 Arena de Praga enmudecía. Milán había dejado una marca muy oscura en el corazón de Ilia, pero el patinador estadounidense ha empezado a ver la luz y es más dorada que nunca. Poco más de un mes después de su gran fiasco en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina, la estrella estadounidense firmó un programa individual brillante que le empujó a recuperar su corona en la prueba masculina individual del Mundial de patinaje este sábado en Praga. El terrible batacazo que le dejó en octava posición a pesar de ser el favorito a ganar el oro olímpico parece haber quedado atrás tras el espectacular paso del 'Dios del cuádruple' por esta competición.

Malinin, de 21 años, había ganado los dos últimos títulos mundiales y con este se ha colgado su tercer oro consecutivo tras liderar desde el jueves todas las fases de esta competición en la que el patinador que ganó el oro olímpico por sorpresa en Milán, el kazajo Mijail Shaidorov, no participó. Tenía programados siete cuádruples en su actuación, y los completó todos menos el cuádruple axel que le iba a convertir en el primer patinador de la historia en plancharlo en competición. Seis cuádruples, ni más ni menos, le han dado una puntuación estratosférica de 329.40 puntos en total entre el programa corto del jueves y la final del sábado.

"Me he sentido muy empujado por el público. Ha sido muy difícil y todo un reto pero con ellos he tenido la energía suficiente para hacerlo", dijo Malinin tras ganar su tercer oro. "Sé que queda tanto por llegar...", decía el campeón. "Gracias a todos por el apoyo ha sido increíble. Esta aventura no sería posible sin ustedes. Son quienes nos dan el impulso para empujar nuestro cuerpo más allá de los límites", sentenció el patinador.

Escoltado por dos japoneses

Tras él, en el podio, Yuma Kagiyama, el japonés que consiguió la medalla de plata en los Juegos Olímpicos en el programa masculino individual, revalidó su segundo puesto con tres cuádruples y un programa completamente glorioso de principio a fin que le valió 306.67 puntos en total, su récord personal. Cerrando el podio, el otro patinador japonés, Shun Sato que con tres cuádruples consiguió 288,54 puntos. El estonio Alexandr Selevko que falló en la ejecución del primero de sus saltos cuádruples programados había terminado tercero en la prueba corta del jueves, no consiguió llegar al podio con 270.42 puntos consiguiendo igualmente su mejor marca personal. paralelamente, Adam Siao Him Ha, el patinador francés que terminó segundo el programa corto, se fue al suelo en su cuádruple lutz y con él cayeron en picado sus opciones al podio. Tras el traspié, falló otros dos saltos y terminó cayendo hasta la quinta posición con 271.56 puntos.

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El jueves, en el programa corto, Malinin ya dejó claras sus intenciones consiguiendo 111,29 puntos gracias a un programa adornado por un cuádruple flip, un triple Axel y una soberbia combinación quad lutz-triple boucle picado. Este sábado, en la prueba final, al son de 'The Ball' y 'The smell of the sea', el patinador estadounidense clavó un cuádruple flip, un triple axel, un cuádruple lutz, un cuádruple flip, y combinó un cuádruple lutz con un euler y un triple salchow, así como una combinación de cuádruple y triple toe, cuádruple salchow y triple axel.