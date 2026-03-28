Fútbol Sala
Derrota para un Atlético Benavente que se aleja un poco más el play-off
El Atlético Benavente cae en casa ante el Vilalba FS fruto de sus propios errores y se aleja de las cinco primeras posiciones
J. B.
El Caja Rural Atlético Benavente sufrió este sábado una dura derrota a manos del Vilalba FS, tanto por el desarrollo del encuentro como por su valor en la clasificación, ya que los benaventanos se dejan tres puntos importantes y se alejan una semana más de un play-off que, a pocas jornadas para el final de liga, parece ya una quimera con los blanquiazules.
El equipo de Macías saltó valiente a pista, motivado y, además, encontró gol en el primer minuto gracias a Paappanen. Sin embargo, la tarde no tardó en torcerse. El Grupo Vilalba igualó la contienda en el minuto 8, supo resistir a los blanquiazules hasta el descanso y, a la vuelta de vestuarios, tomó la delantera.
Los visitantes sacaron mucho rédito a sus acciones y, a la media hora de juego, encontraron un tercer tanto que pese a los múltiples intentos benaventanos y el postrero gol de Ángel, decidió el envite y dejó al Atlético Benavente sin una victoria importante. n
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