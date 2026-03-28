El CD Villaralbo llega impulsado a Almazán

Tras la prestigiosa victoria ante el Palencia en Los Barreros, el CD Villaralbo quiere más. En su lucha por lograr cuanto antes la permanencia en Tercera RFEF, el equipo dirigido por Oji visita esta tarde (17.00 horas) el campo de Almazán, cuadro que ahora mismo es octavo en la tabla con 38 puntos en su casillero, siete más que los azulones, que son décimo primeros y no pueden confiarse a pesar de que cada vez ven más cerca el objetivo.

Seis bajas

En este sentido, el entrenador recordó que se trata de un rival "complicadísimo". "Es de los planteles mejor trabajados de la Liga", advirtió Oji que tiene numerosas bajas para este encuentro. "Vamos en cuadro, con dos bajas por sanción y cuatro por lesión", comentó en referencia a las ausencias confirmadas de Lolo, More, Yago Trigueros, Ballo, Alcides y Moussa lesión

"El partido se presenta complicado, pero ojalá podamos sacar algo positivo y seguir con la buena dinámica para conseguir la permanencia cuanto antes", apuntó Oji quien cree que la salvación directa puede estar en 32 puntos mientras que para librarse de los posibles arrastres deberían sumar como mínimo 36, por lo que todavía queda un esfuerzo final para poder disfrutar.