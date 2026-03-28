El Caja Rural River Zamora se asoma a la zona noble de la tabla

El Caja Rural River Zamora logró este sábado la victoria en pista del Concello de Begonte FS al imponerse por 5-7 en un festival de goles que ofreció un gran espectáculo en Baamonde. Una fiesta con alternativas en su protagonismo, pero que terminó con premio para el mayor talento visitante.

El cuadro de García Poveda saltó dispuesto a ajusticiar por la vía rápida al colista, pero este salió respondón. Aun así, tras intercambiar un par de goles, el River Zamora tiró de talento y empezó a abrir brecha en el marcador. Un tanteo que fue de 1-3 al descanso y que se estiró más al inicio de la segunda mitad.

Sin embargo, el colista no capituló. Sin nada que perder, asumió riesgos y volvió a ver portería. Eso sí, el equipo visitante apenas se inquietó y fue capaz de finalizar el encuentro sin mucho apuro con tantos de Borjas y Nohales. Goles tras los que bajó el "pistón" y permitió a Concello de Begonte "maquillar" el resultado.