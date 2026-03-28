El Caja Rural CB Zamora busca una continuidad positiva

El Caja Rural CB Zamora tiene esta tarde (19.00 horas) un encuentro muy importante para demostrar por lo que está dispuesto a luchar en este último tramo de la competición regular. Tras la victoria ante Hestia Menorca en el Ángel Nieto que, sin duda, insufló oxígeno al equipo, los de Saulo Hernández buscan más. En esta ocasión al cuadro zamorano le toca jornada a domicilio y ante un equipo que ahora mismo es rival directo, el Ourense Baloncesto.

Los gallegos ocupan actualmente la décima posición de la clasificación en Primera FEB, con un balance de 11 victorias y 13 derrotas, mientras que el equipo zamorano es décimo primero con 10 triunfos en el casillero y 14 partidos perdidos, por lo que el choque enfrenta a dos planteles separados por un solo puesto y una sola victoria. Con estas premisas, la clasificación sitúa el partido en un contexto muy claro y da una máxima importancia a lo que suceda.

Buen impulso

La victoria ante Hestia Menorca dio al Caja Rural CB Zamora un impulso importante, prácticamente asegurando la permanencia y permitiendo mirar un poco más arriba. A estas alturas de la temporada, seguir sumando es la vía para mantenerse con opciones reales de pelear por una plaza de play-off, y por eso el encuentro de Ourense se presenta como una cita de mucho valor competitivo. Con buenas sensaciones y gran sabor de boca, acude el cuadro zamorano a esta cita, pero todos son conscientes de que no será sencillo. En este sentido, el entrenador, Saulo Hernández, recordó que Ourense es el equipo con mejores registros de rebote de la liga, especialmente el ofensivo, y es precisamente esa batalla la que puede marcar en buena medida las opciones del encuentro.

Un gran rival

El técnico zamorano también puso el foco en el juego exterior del rival, con nombres como Rafa Lisboa, Gabe Kalscheur y Martín Fernández, jugadores con capacidad para producir por sí mismos y también para generar ventajas para sus compañeros. Más allá de los números, el rival tiene además un valor añadido en el banquillo. Moncho López está considerado como uno de los entrenadores de referencia de la categoría y su presencia eleva siempre el nivel competitivo de sus equipos. Saulo Hernández incidió precisamente en esa idea, destacando que Ourense compite con mucha seriedad y tiene una identidad muy reconocible que exige un partido muy sólido para poder superarle.

Con todo ello, el Caja Rural CB Zamora llega a Ourense con la intención de dar continuidad a su mejoría, sostener el nivel defensivo mostrado en la última jornada y competir con máxima dureza en un partido que puede tener peso tanto en la tranquilidad clasificatoria como en la posibilidad de seguir soñando con cotas mayores en este tramo final de la temporada.

Para este encuentro, Saulo Hernández volverá a tener a su disposición a todos sus pupilos por lo que el reparto y la gestión de minutos desde el banquillo también será importante en cómo llegue la plantilla al final.