El Caja Rural CB Zamora asalta la casa de CB Ourense en busca del play-off

Caja Rural CB Zamora logró una importante victoria ante un rival de su liga. Una victoria por más de 20 puntos que a buen seguro supondrá, además, una dosis extra de moral para los de Saulo Hernández que empezaron a decantar el partido a su favor en el segundo cuarto para dejarlo prácticamente sentenciado en el tercero.

No comenzaron bien las cosas para Caja Rural CB Zamora, que de inicio se topó con un rival muy sólido en defensa. Perdían balones y fallaban lanzamientos los de Saulo Hernández Y mientras, Club Ourense Baloncesto, sin prisas, trenzando bien cada jugada, conseguía abrir la primera brecha en el electrónico (4-0). Buscaban los visitantes la reacción desde el exterior, pero el conjunto local seguía dominando y después de tres minutos disputados mantenía su renta en el luminoso (10-5). Sin embargo, habían mejorado los zamoranos en defensa, dificultando los lanzamientos de su rival, lo que les permitió mantenerse con vida y recortar diferencias con un triple de Round (10-8). Mejoraban también en el rebote los de Saulo Hernández y Thrastarson, con dos canastas consecutivas, conseguía neutralizar la renta local y poner el 12-12 en el electrónico justo cuando se alcanzaba el ecuador del cuarto. A partir de ahí, las defensas se imponían con claridad y las canastas llegaban con cuenta gotas en una y otra canasta. La igualdad era superlativa y las alternancias se sucedían en el luminoso aunque a la hora de la verdad un triple de Martínez permitía a Caja Rural CB Zamora llegar al final del cuarto con dos puntos de renta (19-21).

Ya en el segundo cuarto mantenían la presión defensiva unos y otros aunque Lo conseguía romper la de los gallegos para colocar a los suyos con cuatro puntos de renta por primera vez en todo el partido (19-23). No quedaba ahí la cosa y un nuevo triple de Round elevaba la renta zamorana hasta los 7 puntos, obligando al técnico local a pedir tiempo muerto a 8´39 todavía para el descanso (21-28). No le servía de mucho. A la vuelta, los suyos perdían un nuevo balón y daban alas a un Caja Rural CB Zamora que no aflojaba en defensa y conseguía sacar partido de las contras para poner el 21-30 e incluso incrementar su renta hasta los 13 puntos tras tres tiros libres anotados por Kristensen cuando apenas se habían disputado 2 minutos de este cuarto (21-34).

Apretaba en defensa Club Ourense Baloncesto, que conseguía cortar las internadas zamoranas. Sin embargo, los de Saulo Hernández tiraban de oficio y forzaban una nueva personal para seguir abriendo la brecha ante un rival que seguía completamente atascado en ataque (21-39).

Un triple de Rafael Lisboa ponía fin a cuatro minutos de sequía de los locales (24-29). Ahora era Saulo Hernández el que acababa parando el partido para pedir a los suyos que no se relajasen y mantuviesen la intensidad en defensa. A la vuelta, forzaban una nueva personal y se hacían con un buen rebote en defensa los zamoranos, dos acciones que permitían a Peris poner el 26-43 en el luminoso a 3´44 aún para el final del segundo cuarto. Sin embargo, recortaban distancias los locales en la recta final del cuarto (40-49).

La igualdad marcó el inicio del tercer cuarto, pero dos triples consecutivos daban alas a Caja Rural CB Zamora, que se iba hasta los 14 puntos de renta (47-61, minuto 23). Aparecían los nervios y la precipitación en las filas locales y los de Saulo Hernández aprovechaban los errores del rival para anotar tres tiros libres y un nuevo triple que les lanzaba hasta los 18 puntos (49-67). No reaccionaba Club Ourense Baloncesto, que trataba por todos los medios de frenar el ataque de su rival, pero lo conseguía a medias y los de Saulo Hernández no cedían terreno, consiguiendo incluso ampliar más su ventaja para entrar en el último cuarto ya con 22 puntos de ventaja (59-82).

Mucho tenía que cambiar el partido para que los zamoranos perdiesen en Ourense, pero lo cierto es que los de Saulo Hernández tenían el partido muy controlado, aunque Club Ourense Baloncesto lo intentó, metiendo más velocidad a su juego para tratar de sorprender al rival. Pero lo cierto es que las idas y venidas no le beneficiaban y la igualdad en la cancha solo beneficiaba a los zamoranos, que conseguían mantener su renta hasta el final del partido.