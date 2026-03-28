El BM Zamora consigue la clasificación para la fase de ascenso

El BM Zamora consiguió ayer una clara victoria (40-33) que le permite certificar matemáticamente su clasificación para la fase de ascenso en la que buscará regresar a la división de plata del balonmano español. Tras el triunfo ante la Atlética Avilesina, los pistacho se centrarán en las jornadas que restan para el final de la liga en asegurar el primer puesto que poseen actualmente de forma clara y que les beneficiaría en el play off.

Visitaba el Ángel Nieto el quinto clasificado de la liga, un Horizonte Atlética que siempre es un duro rival y esta vez no se esperaba menos. El equipo asturiano posee una plantilla con muchos kilos de peso y jugadores experimentados que juegan casi de memoria un balonmano sencillo pero eficaz basado en una rápida gestión del pase y en una defensa 6-0 que pronto fue desarbolada por los zamoranos.

Los primeros cinco minutos del partido se saldaron con un 5-2 y a los diez minutos, el marcador señalaba ya un 9-4 gracias a dos buenas paradas de Lucas y a los tres goles por barba que habían firmado ya Giannini y Medina.

El entrenador visitante tuvo que pedir un tiempo muerto para evitar que los pistacho se escapasen más en el marcador e intentar solucionar los fallos clamorosos que estaban cometiendo sus hombres con un juego excesivamente frío que no le conducía a nada. Por contra, el BMZ jugaba con gran soltura haciéndolo todo muy fácil.

Pero el partido cambió por completo a partir del minuto 12 cuando la Avilesina inició una peligrosa remontada facilitada por los problemas en ataque que mostraban ahora los de Félix Mojón que dejaron acercarse a sus rivales a un peligroso 12-11 tras solicitar el técnico pistacho su primer tiempo muerto.

Pero el BM Zamora respondió bien a las órdenes de su entrenador y bastó la reaparición de Giannini y la mejora en defensa para que la superioridad zamorana volviera a quedar patente. Néstor encadenó dos goles yPau Ortega se sumó al ataque para que Giannini pusiera en pie al pabellón con un golazo que suponía el 17-12 que volvió a tranquilizar a la afición zamorana.

Y la primera parte concluyó con dos exclusiones visitantes más la del zamorano Fernando Ruiz de las que los pistachos salieron airosos con el 22-16 del descanso.

No comenzó bien en defensa el equipo zamorano pero sí tenía acierto en el ataque con lo que no tuvo demasiados problemas para conservar los seis goles de ventaja pese a que cometió tres penaltis casi seguidos. Además la Avilesina sufría otra exclusión y el partido entró en una tónica de intercambio de goles con +7 para los pistachos.

La Avilesina buscó soluciones en un tiempo muerto pero no cambiaron demasiado las cosas y el BMZ le seguía replicando todas sus acciones de ataque. Los asturianos se veían impotentes para reducir distancias en el marcador jugando posesiones muy cortas que no le beneficiaban en absoluto. Con ocho goles de ventaja, los zamoranos se sumaban al juego directo que les encanta para que el tiempo corriese sin demasiados problemas para conservar su renta.

Giannini marcaba su décimo gol y la Avilesina se acercaba a seis en el marcador en el ecuador de la segunda parte (33-27) pero un gol visitante más hizo que Félix Mojón saltase del banquillo para pedir un tiempo muerto porque nunca se puede dar por derrotado a un rival como el avilesino que defendía ahora muy bien con dos adelantados. Y de nuevo hizo efecto el parón. Las rotaciones de Félix Mojón mantenían a su equipo fresco frente a un rival que cada vez lanzaba a puerta más con las prisas que con el brazo.

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Y los zamoranos se hicieron definitivamente con el partido para terminar con una victoria clara y convincente 40-33 por frente a uno de los mejores equipos de la liga del Grupo B.