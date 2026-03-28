Azulmarino tuvo que ganarse a pulso la victoria en el Ángel Nieto

El Azulmarino de Mallorca, claro candidato al ascenso directo, no lo tuvo fácil en su visita al Recoletas que, pese a las bajas, luchó de principio a fin para ofrecer una imagen digna frente a un rival lleno de estrellas como es la internacional española Alba Torrens que lideró la victoria del equipo balear hasta el definitivo 68-84.

No era el mismo Zamarat del pasado miércoles el que saltó ante el Azulmarino a la cancha del ÁngelNieto. Pronto se demostró que la consigna era imponerse desde el exterior y se encargaron de ello las pequeñitas del equipo de Raúl Pérez. Eva Carregosa se encargó de poner por delante al Zamarata con 3-2 y otro triple de la base portuguesa y de la uruguaya Flopi dispararon la ventaja inicial zamorana a un esperanzador 11-5.

El Azulmarino había contando en el equipo inicial con Alba Torrens pero se sentó pronto la jugadora balear. No encontraban su juego las visitantes y tuvo que regresar Torrens para imponer su poderío, primero con dos tiros libres, poco después con un triple, otra asistencia a Genna Capel y anotando una nueva canasta, el partido se fue al segundo cuarto con 13-20 en un abrir y cerrar de ojos.

La defensa zamorana era efectiva y Azulmarino encontraba muchos problemas para anotar, hasta el punto de que tuvieron que pasar dos minutos para conseguir su primera canasta (15-22) al tiempo que Alberto Antuña pedía su primer tiempo muerto.

No era el mejor partido para tirar de juego físico y no sólo por elpoderío del rival en ese aspecto, sino por la ausencia obligada de Inés Giménez que no podía jugar por contrato, contra su anterior equipo, y tampoco el Zamarat contaba, como es sabido, con Ana Tainta, lesionada de larga duración. Pero Davinia acertó con dos tiros libres y las zamoranas seguían vivas con 17-22.

Azulmarino tenía que recurrir a anotar desde los bajos fondos del juego interior donde dominaba por centímetros y kilos, pero no lo tenía sencillo mientras las fuerzas de las zamoranas no se agotasen.

Ana Pérez Relancio volvió a meter el miedo en el cuerpo a las visitantes con un triple que suponía el 22-27. Hubo un nuevo estirón mallorquín, pero Bea Sánchez sacó su triple con un tiro adicional que mantuvo a las zamoranas a tan sólo cinco puntos (26-31).

Sin Torrens, el Azulmarino no lograba distancias importantes en el marcador y el entrenador visitante tuvo que volver a darle entrada en los dos minutos finales de la primera parte con 28-34. Pero Marta Fernández acertó en una penetración, Torrens volvió a asumir la responsabilidad anotando dos tiros libres y Eva Carregosa puso el 32-38 al descanso.

El partido se reanudó con un Azulmarino cargando su juego en la pintura para intentar superar la defensa zonal de su rival. Y las visitantes consiguieron superar los diez puntos de ventaja (36-47). El partido se vovió un poco loco y al Zamarat comenzó a fallarle la cabeza a medida que perdía fuerzas. Y Raúl Pérez tuvo que parar el partido con 36-51, una desventaja que ya se prevía irrecuperable ante un rival tan potente.

El Recoletas volvió a recurrir a las largas posesiones ny consiguió mantenerse en torno a los 15 puntos abajo en un partido divertido y que estaba haciendo las delicias de los seguirores del Zamarat.

Los árbitros no contribuían a equilibrar de nuevo la contienda y el tercer cuarto con un resolutivo 41-60.

Todo estaba visto para sentencia pero el Zamarat presionaba en todo el campo sacando fuerzas de flaqueza intentando reducir en lo posible la desventaja en el marcador, pero Azulmarino alcanzaba los 20 puntos de ventaja en el minuto 33 con 42-62. El partido seguía siendo muy bonito porque las zamoranas no bajaron nunca la guardia y volvieron a rebajar su desventaja con 47-62 frente a un rival que seguía sin recurrir al tiro exterior.

Carregosa anotó dos canastas para reducir la desventaja zamorana a 51-64 en el minuto 34 y Azulmarino solicitó un nuevo tiempo muerto para intentar arreglar la sequía anotadora que le había llevado a anotar solo cuatro puntos en el último cuarto. Todo se complicó para las visitantes con una técnica a su entrenador y un triple de Bea Sánchez que supuso el 55-64.

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Continuaron las zamoranas confiando en el milagro para poner el 59-68, pero pronto respondió su rival. Ana Pérez acertó con un triple y cortó un balón de oro, y Carregosa acertó su triple, pero apareció Alba Torrens para sentenciar el partido con otra canasta de tres que frenó la remontada zamorana. El partido terminó como si de una victoria zamorana se tratase y la canterana Lorena Sahagún tuvo tiempo a jugar durante algunos segundos.