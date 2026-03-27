Recoletas pierde a Tainta hasta fin de temporada

Ana Tainta, pilar básico en la plantilla del Recoletas Zamarat de Liga Challenge, tendrá que estar de baja durante un periodo cercano a un año tras confirmarse ayer la grave lesión que sufrió el pasado fin de semana en el partido contra el CB Sevilla y que ya le impidió participar en el encuentro contra Unicaja Mijas de este miércoles.

El entrenador del equipo naranja, Raúl Pérez, confirmó este jueves la gravedad de la lesión de la jugadora aragonesa, ya que todo parece indicar que ha sufrido una rotura de menisco y ligamentos cruzados. Tainta es una jugadora experimentada que se había convertido en un pilar básico del equipo, como lo demuestra el que disfrutara de 28 minutos de media por partido.

"Para nosotros es una baja superimportante porque era mi prolongación en la pista, la que más minutos tenía, y nos daba mucho en muchas facetas. Ya se notó su ausencia mucho el día de Sevilla y también contra Unicaja", explicó Raúl Pérez .

El entrenador extremeño, a modo de balance del último encuentro en el que su equipo encajó una abultada derrota por 38-71, aseguró que "el equipo en defensa no estuvo mal del todo, quitando algunos errores que tuvimos aunque también eran provocados por el físico de las jugadoras contrarias, pero en ataque fuimos una sombra de lo que solemos ser. Sobre todo, vi al equipo con muy poca toma de decisión, muy asustado, no lo vi como otros días en ataque. No sé si nos afectó mucho el ver que eramos mucho más pequeñas pero 38 puntos es el récord de menor anotación que he tenido nunca en mi carrera como entrenador. Nuestros porcentajes fueron horribles aunque en muchos casos no teníamos buenas situaciones de tiro. Lanzamos 64 tiros, igual que ellas, pero ellas metieron 19 tiros de campo más que nosotras, una barbaridad. Fue una sensación de impotencia, sobre todo, pero hay que levantar la cabeza porque la Liga no espera y tenemos otro partido importante el sábado en el que ya tenemos que pensar".

Raúl Pérez cree que, de cara a la visita este sábado del Azulmarino, líder de la Liga, "tenemos que hacerles ver a las jugadoras que es un partido en el que tenemos poco que perder porque Mallorca está dos o tres escalones por encima de la mayoría de los equipos y de nosotros, a nivel físico, todavía más. Las bajas de Fatou Pouye y ahora de Tainta, las estamos notando mucho a nivel físico y si Unicaja nos parecía un equipo de otra categoría, el sábado tenemos a Mallorca que no sólo tiene más talento sino que tiene dobladas todas las posiciones, con un físico de otra liga, de play off de Liga Endesa. Será una cuestión mental el poder competir la mayor parte de los minutos, y eso pasará por que nos lo creamos y nos quitemos el miedo porque el miércoles tuvimos mucho miedo al fallo, al tapón, al físico y no hicimos nuestro juego".

Tras la dolorosa derrota del miércoles, el Recoletas Zamarat se mantiene en una honrosa sexta posición que le asegura disputar el play off de ascenso con tres victorias de ventaja respecto a Cáceres y Bosonit Logroño, aunque ambos tienen un partido menos jugado.

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Azulmarino visitará el Ángel Nieto en la segunda posición de la clasificación con solo un partido perdido, igualado al líder Celta, pero el equipo mallorquín ha jugado un partido menos y pronto debería recuperar el primer puesto. n