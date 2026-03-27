Pau Ortega, jugador del BM Zamora: "Tenemos un equipo sólido para ascender"

El jugador del BM Zamora Pau Ortega aseguró ayer que el equipo, a falta de cuatro jornadas para el play off, que la semana de entrenamientos previa al encuentro contra la Avilesina, ha ido mejor que la anterior porque "siempre es más fácil empezarla con victoria y el partido de Vetusta nos sirvió para recuperar sensaciones, para darnos cuenta de que, pese a haber tenido un día malo, estamos ahí, primeros, con el objetivo muy cerca y este fin de semana tenemos la oportunidad de certificar matemáticamente la fase de ascenso. Además dependemos de nosotros mismos para terminar primeros la liga". El primera línea del BMZ asegura que el equipo "está con muchas ganas para afrontar este tramo final y entrenamos para llegar a la fase de ascenso lo mejor posible".

Respecto al rival de este sábado (20.30 horas) , la Avilesina, Pau Ortega cree que "es un buen equipo, va quinto en la clasificación, una plantilla con muchos kilos, mucha experiencia y siempre está ahí". El jugador pistacho recuerda que la Avilesina el año pasado "nos ganaron" y se muestra dispuesto a "tratarles con el máximo respeto y nosotros, hacer nuestro juego para ganarles, por supuesto".

Pau Ortega cree que en esta recta final de la Liga todavía se pueden mejorar muchos aspectos y "de hecho, ahora nos estamos centrando más en analizar todo lo que hemos hecho esta temporada, intentar corregir los errores para llegar a la fase siendo aún mejores. Estoy convencido de que en estas jornadas veremos una mejora del equipo a nivel individual y colectivo, estoy seguro. Y lo que tenemos que hacer es analizar lo que hemos hecho mal para corregirlo y también estudiar lo que hemos hecho bien para potenciarlo" y espera que en cuanto el equipo llegue a la fase de ascenso "haya una clara mejora y que se note".

El lateral pistacho no quiere obsesionarse en el estudio de los posibles rivales aunque sí sigue la marcha de los otros dos grupos de Primera Nacional: "Como aficionado sí voy mirando y echando el ojo. Hay equipos que están fichando, otros optan por no hacerlo, cada uno decide lo que es mejor" y cree que el BM Zamora tiene un equipo "sólido para ascender, aunque hemos tenido muchas bajas y veremos a ver si hay algún refuerzo o no. Hay grandes equipos por ahí que sería mejor evitarlos pero nuestra plantilla está preparada para ganarle a cualquiera".

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A título personal, su objetivo ahora es recuperar la forma perdida tras su larga lesión: "El partido de Valladolid me sirvió para meter la cabeza aunque en el de Gijón tuve que jugar muchos minutos después de mucho tiempo parado. Sin embargo, el otro día ya me noté mucho mejor y también en los entrenamientos. Estos cuatro partidos que quedan serán mis oportunidades para llegar a la fase de ascenso en mi máximo nivel para ayudar al equipo a ascender". n