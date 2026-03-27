María Prieto O´Mullony vuelve a caerse de la convocatoria de las Guerreras

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Joaquín Rocamora, ha dado a conocer este viernes la lista de 18 jugadoras convocadas para disputar las dos últimas jornadas de la fase de clasificación para el Campeonato de Europa de 2026, en las que las 'Guerreras' se medirán a Grecia e Israel con la primera plaza del grupo ya asegurada, una lista en la que, al contrario de lo que ocurrió en la anterior convocatoria, no estará la zamorana María Prieto O´Mullony que milita en el PGE MKS El-Volt Lublin de la liga polaca. En este sentido, el seleccionador nacional explicó que los cambios en la convocatoria responden a la voluntad de ampliar la participación dentro del grupo. "No vienen derivados por nada de rendimiento, sino porque el equipo nacional está formado por 24 o 25 jugadoras y debemos intentar que todas se sientan partícipes de esto", señaló.

Quien sí continuará en el equipo nacional es la otra zamorana, Elba Álvarez Torrado (Bera Bera R.T.), que figura en la lista hecha pública este viernes por Rocamora quien subrayó que el objetivo es consolidar un grupo amplio e identificado con el proyecto del equipo nacional. "No se trata de salir o entrar en convocatorias, sino de poder formar un grupo que se sienta identificado con la federación y con el propio equipo", afirmó.

El combinado español iniciará la concentración el próximo 5 de abril en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, desde donde viajará a Belgrado antes de instalarse en la ciudad griega de Kozani, donde preparará el primero de los compromisos de esta ventana internacional. España visitará a Grecia el 8 de abril (15.45 horas) en el Municipal Sports Center Lefkovrisi de Kozani, mientras que el 12 de abril (18.00 horas) cerrará esta fase de clasificación ante Israel, en un duelo que pondrá el broche a una ronda en la que las de Rocamora ya tienen asegurado el liderato del grupo.

Pese a que España ya tiene garantizada la primera posición del grupo, el seleccionador recalcó que esta concentración servirá para seguir avanzando en el modelo de juego. "Es una semana en la que vamos a intentar seguir progresando, trabajar algunos matices de lo que hicimos bien y seguir implementando cosas para intentar ser mejores en el futuro", apuntó.

LISTA DE CONVOCADAS

Portería: Maddi Aalla Rotaetxe (Alba Fehervar KC), Nicole Alejandra Morales Claure (Club Balonmano Elche) y Lucía Prades Ricondo (Bera Bera R.T.).

Central: Paola Bernabé Cobos (Club Balonmano Elche) y Alicia Fernández Fraga (MKS Zaglebie Lubin).

Lateral derecho: Elba Álvarez Torrado (Bera Bera R.T.) y Aitana Santomé Santos (CSM Târgu Jiu).

Lateral izquierdo: Ester Somaza Bosch (Bera Bera R.T.), Danila Patricia So Delgado Pinto (CS Gloria Bistrita), Belén Rodríguez Lario (Club Balonmano Granollers) y Carmen Arroyo Pimienta (Bera Bera R.T.).

Extremo derecho: Paula María Agulló Pelegrin (Club Balonmano Elche) y Maitane Echeverria Martínez (Bera Bera R.T.).

Extremo izquierdo: Lisa Oppedal Weichbrodt (Club Balonmano Elche) y Ona Vegué i Pena (HSG Blomberg-Lippe).

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Pivote: Lyndie Tchaptchet (Bera Bera R.T.), Elisabet Cesáreo Romero (MKS Zaglebie Lubin) y Lysa Tchaptchet Defo (Odense Handbold).