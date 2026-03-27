Luismi Luengo, jugador del Zamora CF: "Los grandes equipos se miden por cómo salen del bache"

El Zamora CF afronta el último tramo de campeonato regular y lo inicia con dos partidos seguidos en el Ruta de la Plata, habiendo superado el bache de resultados que hizo temer el no poder cumplir con los objetivos marcados. Ahora, con cuatro jornadas seguidas puntuando (dos empates dos victorias) todo vuelve a estar al alcance, aunque hombres como Luismi Luengo siempre confiaron en la plantilla y en el trabajo que se viene realizando. “Yo veía bien al equipo incluso cuando las cosas no salían. Los grandes equipos se miden por cómo salen del bache y creo que tenemos ahora dos buenos partidos en casa en los que necesitamos a nuestra gente para, por lo menos, seguir con esta buena racha”, comentó el defensa que se ha convertido en un fijo en el once de Óscar Cano. A este respecto, el rojiblanco puso en valor el empate logrado ante el Castilla cuando levantaron un 2-0 en Valdebebas para sumar un buen punto. “Se dio un paso al frente con 1-0 en contra, e incluso con un 2-0. El equipo siguió jugando a lo que sabe y pudimos empatar y yo nos veo bien, sinceramente”, aseguró el futbolista que vive una gran temporada. “A título personal estoy contento porque es un club en el que yo quiero estar, en el que quería estar. Es verdad que hubo altibajos durante la temporada con cambio de entrenador, y cuando eso sucede es porque el equipo no está bien o uno mismo no está rindiendo al nivel que se espera. Pero, si es verdad que llevamos unos meses yo diría más buenos que malos y estoy contento”, comentó.

Un rival complicado

Respecto al rival que los visita este sábado, subrayó que “el Pontevedra está ahí por mérito propios” y es que es el segundo plantel que menos encaja del grupo. Saben bien a lo que juegan”, recordó Luengo que fue expulsado en el partido de ida en Pasarón. “Allí se lo dimos en bandeja y yo creo que este será un partido de tú a tú en el que se decidirá todo por pequeños detalles”.

Por último, y respecto a lo ajustado de la competición, indicó que no le sorprende porque hay “grandes equipos y grandes jugadores”.