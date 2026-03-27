Lara de Castro alcanza el tercer puesto en el Autonómico de Media Maratón

La atleta toresana del club Ciudad de Zamora Lara de Castro alcanzó una brillante tercera posición en el Campeonato Autonómico de Media Maratón que se disputó coincidiendo con la XVI Media Maratón Bernesga Motor. Lara de Castro Casares lograba la tercera posición absoluta y la primera en la categoría MF40. Junto a ella subieron al podio sus compañeras en el club zamorano: Susana Baz Blanco como segunda en MF40, Leticia López Mesonero como segunda en MF45, Rebeca Delgado González, tercera en MF45, Anabella Santos Sánchez, tercera en MF50, Armando Barbero Luelmo, segundo en M60.

En la prueba popular, Lara de Castro Casares repetía podio como tercera absoluta y primera M40. La buena actuación de las mujeres del Ciudad de Zamora les permitió conseguir la primera posición en la clasificación por equipos femeninos.