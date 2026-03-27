Farrell, todavía sin fecha para volver a jugar con el Zamora CF

Joshua Farrell sigue sin fecha de regreso. El jugador continúa recuperándose de un edema óseo que sigue sin remitir totalmente. Así lo confirmó el entrenador del Zamora CF que tiene en el galés su única baja confirmada para medirse este sábado (16.15 horas) con el Pontevedra y es que indicó que “aunque tenido días en los que se ha encontrado mejor” pero los dolores no terminan de remitir.

Con todo, y tratando de dar un apoyo anímico al jugador, Óscar Cano no supo valorar las semanas que le quedan al delantero para volver al terreno de juego.

El resto de futbolistas sí están preparados para el encuentro, superando las molestias que muchos arrastran después de los partidos, y preguntado directamente por Diego Moreno quiso destacar su energía y comentó que ya está en un tono físico igualado con el resto.