El Rítmica Mapecca regresa con buenas sensaciones y tres medallas del Torneo Ritcup

El Club Rítmica Mapecca firmó una destacada actuación y logró excelentes resultados en Villamuriel de Cerrato donde se celebró el II Torneo Ritcup, de donde regresó con tres medallas.

En la categoría Prebenjamín Promesas, Carla Domínguez s e alzó con la primera posición en lo que suponía su debut competitivo con el club, demostrando una gran proyección desde sus inicios.

Posteriormente, en categoría cadete, Amaya Salgado logró subirse a lo más alto del podio tras una brillante ejecución. En juvenil 2009-2010, Adriana Fernández consiguió una meritoria tercera posición, mientras que Marta García finalizó en quinto lugar, completando ambas una notable participación. Por su parte, en juvenil 2007-2008, Lucía Martínez obtuvo una cuarta posición, quedándose a las puertas del podio.

Mapecca / Cedida

Además, también acudieron al torneo Carolina Luengo, Elena Álvarez, Nerea Sutil y Raquel Gutiérrez, quienes realizaron buenos ejercicios que reflejan el trabajo y la progresión del equipo de cara a lo que resta de temporada.

Con estos resultados, el Club Rítmica Mapecca continúa demostrando su buen estado de forma y el compromiso de sus gimnastas, afrontando con ilusión los próximos compromisos competitivos.