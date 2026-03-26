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Gimnasia Rítmica

El Rítmica Mapecca regresa con buenas sensaciones y tres medallas del Torneo Ritcup

Las gimnastas se hicieron con dos oros y un bronce

Rítmica Mapecca

Rítmica Mapecca / Cedida

P. F.

El Club Rítmica Mapecca firmó una destacada actuación y logró excelentes resultados en Villamuriel de Cerrato donde se celebró el II Torneo Ritcup, de donde regresó con tres medallas.

En la categoría Prebenjamín Promesas, Carla Domínguez se alzó con la primera posición en lo que suponía su debut competitivo con el club, demostrando una gran proyección desde sus inicios.

Posteriormente, en categoría cadete, Amaya Salgado logró subirse a lo más alto del podio tras una brillante ejecución. En juvenil 2009-2010, Adriana Fernández consiguió una meritoria tercera posición, mientras que Marta García finalizó en quinto lugar, completando ambas una notable participación. Por su parte, en juvenil 2007-2008, Lucía Martínez obtuvo una cuarta posición, quedándose a las puertas del podio.

Mapecca

Mapecca / Cedida

Además, también acudieron al torneo Carolina Luengo, Elena Álvarez, Nerea Sutil y Raquel Gutiérrez, quienes realizaron buenos ejercicios que reflejan el trabajo y la progresión del equipo de cara a lo que resta de temporada.

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Con estos resultados, el Club Rítmica Mapecca continúa demostrando su buen estado de forma y el compromiso de sus gimnastas, afrontando con ilusión los próximos compromisos competitivos.

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