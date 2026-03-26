El Pádel Malgrat tendrá dos equipos en la élite de las SNP

El Club de Pádel Malgrat puso el broche final a la Liga SNP tras dos jornadas de competición en los play-offs, donde varios de sus equipos lucharon hasta el último punto en busca del ascenso. Un cierre de temporada marcado por la emoción, el esfuerzo colectivo y grandes resultados que consolidan el crecimiento del club, que tendrá doble representación en la élite de las Series Nacionales de Pádel.

La mayoría de los conjuntos del club afrontaron eliminatorias muy exigentes, logrando destacar especialmente los conjuntos femeninos de Lácteas Cobreros A y Hotel Villa de Benavente, que consiguieron avanzar hasta las semifinales, quedándose a un paso del objetivo del ascenso.

Ya en la jornada decisiva, también entró en juego el equipo masculino de Quesos Ilbesa, que participaba como campeón de su categoría de 1000. Tanto ellos como Hotel Villa de Benavente disputaron encuentros de gran intensidad, aunque en esta ocasión la victoria cayó del lado de sus rivales, poniendo fin a su camino en la competición.

Por su parte, el Lácteas Cobreros A protagonizó una actuación sobresaliente en los momentos decisivos. En semifinales, las jugadoras se impusieron con autoridad a un duro rival del Bierzo por un claro 10-2, logrando así el pase a la gran final. El último día, el equipo se desplazó nuevamente hasta León para disputar la final frente a las conocidas Alfitas. En una eliminatoria exigente, con partidos muy disputados, las jugadoras de Club de Pádel Malgrat demostraron carácter, compromiso y un gran espíritu de equipo para imponerse por 9-3, logrando así el ansiado ascenso a Grand Slam. Así, el club logra un hito importante: la próxima temporada contará con dos equipos en la máxima categoría de la Liga SNP, un reflejo del trabajo, la constancia y la evolución de la entidad.

Las representantes del Pádel Duero Caja Rural.

Pádel Duero

Por lo que respecta al Pádel Duero, continúa afrontando sus compromisos en la Liga por Equipos de la Federación de Pádel de Castilla y León , la Major League Pádel y la LAPI de veteranas. En la Liga PádelCyL, el equipo de Primera Categoría, Pádel Duero Caja Rural Zamora, continúa con paso firme en una competición de gran nivel. En las instalaciones de Pádel Indoor recibió al conjunto leonés Barahona Suites, logrando una fantástica victoria por 3-0 que le permite mantenerse en la lucha por los tres primeros puestos de la clasificación. La próxima jornada será mañana, nuevamente en casa, frente a un rival directo como Peñalara Pádel, en un encuentro que se prevé de gran nivel. En Tercera Categoría, el Ternera de Aliste afrontó una doble jornada tras el aplazamiento de semanas anteriores. Disputó su primer encuentro frente a Morales Activa Caja Rural A, en las instalaciones de Los Llanos Pádel Indoor, cayendo por 2-1, aunque sumando un punto importante.

En el segundo partido, el equipo se desplazó a CMA Albatros Pádel Zamora para enfrentarse a Escuela de Pádel AB, en una eliminatoria muy igualada y competitiva, que finalmente se decantó por 3-0 a favor del conjunto local.

En la Major League Pádel (MLP), el Pádel Duero – Viriatos Toyota Vía de la Plata recibió en casa a Los Rebotados de Salamanca, uno de los equipos situados en la parte alta de la clasificación. El conjunto zamorano logró sumar un punto, pero el resultado global fue de 1-2 para el cuadro visitante.

Por su parte, en la LAPI de veteranas, el Pádel Duero Big Mat San Gregorio debutaba en la categoría Bronce. No fue el estreno esperado, cayendo por 0-3 en Zamora Pádel Indoor frente a Medina Pádel Indoor.

A pesar del resultado, desde el club se valora muy positivamente la incorporación a esta competición, que supone un importante impulso para las jugadoras de entre 40 y 70 años, permitiéndoles competir en su categoría y seguir disfrutando del pádel tanto dentro como fuera de la pista.

Los equipos de Liga Autonómica del Caja Rural Morales y Ternera de Aliste Pádel Duero.

Morales Activa

Finalmente, y siguiendo con los representantes zamoranos, el club Morales Activa firmó una exigente jornada de competición en la Major League Pádel (MLP) y la Liga de Castilla y León. En MLP, el equipo de bronce, Caja Rural–Tecozam, cayó en cuartos de final del play-off por un ajustado 1-2 tras haber sido primero de grupo.

Por su parte, el conjunto de Plata, Tecozam–Caja Rural, logró una victoria en casa por 3-0 y cedió en Salamanca por 1-2, resultados que le mantienen en la segunda posición. En la liga autonómica, el equipo femenino Caja Rural A sumó una victoria (2-1 ante Pádel Duero-Ternera de Aliste) y una derrota (1-2 frente a Templarias de Ponferrada), mientras que el otro equipo femenino también caía por 1-2 ante el mismo rival. En categoría masculina, Fisiofyr se imponía por 3-0 por incomparecencia del rival.