Joey Van Zegeren, jugador del Caja Rural CB Zamora: "Hay que seguir con la racha y pelear por el play-off"

Impulsados por la victoria ante Hestia Menorca (72-76), aunque con la idea de ir partido a partido hasta confirmar dónde les deja la competición. Así afrontan en el seno del Caja Rural CB Zamora su próximo compromiso liguero ante un oponente que se sitúa un puesto por encima de ellos, y es que, tal y como confirmó Joey Van Zegeren, la intención de todo el equipo es "seguir con la racha y pelear por una plaza en el play-off", y para ello es muy importante tanto el partido que viene como todo los que restan de campeonato regular.

"Cada semana decimos que el siguiente partido es el más importante. Y así afrontamos este encuentro", confirmó el jugador que, al igual que sus compañeros de vestuario, espera un duelo complicado en casa del Ourense. "Es un equipo muy duro en defensa, muy físico y muy serio", comentó el pívot que también destacó en rueda de prensa el juego de su rival, tanto su defensa como su ataque, algo que les ha hecho estar peleando por los puestos de arriba, aunque ahora mismo tienen solo un triunfo más que ellos.

Con todo, y asegurando estar bien físicamente tras superar molestias físicas, el holandés cree que deben marcarse metas semana a semana y estar enfocados en el siguiente partido porque, recordó, en Primera FEB pueden cambiar muchas cosas en semanas.

De nuevo, todos disponibles

Con este guion se presenta una nueva jornada en la que el entrenador confía, si los virus los acechan lo permiten, en poder contar de nuevo con todos sus hombres, los mismos que lograron ganar a Menorca algo que, tal y como admitió Saulo Hernández, se necesitaba. "Veníamos de jugar contra equipos de la parte de arriba de la clasificación. Creo que, aunque perdíamos, teníamos la sensación de que estábamos mejorando día a día, pero el deporte profesional va de victorias y derrotas, más que de sensaciones. Conseguir ganar a un equipo de play-off en mayúsculas como es Menorca, nos ayuda a todos a tener la sensación de que vamos por el camino correcto. Defensivamente fue nuestro mejor partido de la temporada y es algo en lo que había hecho mucho hincapié, y hacemos mucho hincapié cada día, para entender que esa es nuestra identidad", comentó el responsable de banquillo quien ensalzó la satisfacción en el grupo por haber conseguido este triunfo que, prácticamente, certifica la permanencia.

En cuanto al rival, Saulo Hernández puso en valor el trabajo que hacer su entrenador y la identidad que les imprime. Asimismo, destacó que es el equipo más reboteador de la categoría y con un baloncesto muy serio, lo que implica que "si tú no haces las cosas bien te van a ganar seguro, y haciéndolas bien, veremos qué es lo que pasa".