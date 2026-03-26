Así le fue a la cantera del Balonmano Zamora esta jornada: La base pistacho, lista para la recta final del curso

La cantera del Balonmano Zamora cerró el pasado fin de semana con triunfos de peso y muy buenas sensaciones en una jornada que dejó un balance positivo en lo que a resultados se refiere. Marcadores que impulsarán a los jóvenes de cara a las diferentes fases decisivas de la temporada que se aproximan, como las que vivirán el próximo fin de semana las escuadras infantiles Ingenierosdelestado.es BM Zamora y Bellido Decoración BM Zamora.

Categoría infantil

Dentro de la categoría infantil, los resultados fueron casi perfectos, con dos victorias y una derrota para los representantes masculinos en partidos bastante exigentes y un gran éxito para la categoría femenina.

Gran victoria del 12 Frailes BM Zamora "A"

El 12 Frailes BM Zamora "A" logró la victoria más meritoria del club pistacho en esta categoría, al ganar por 34-36 en una pista muy complicada como es la de BM Balopal.

El equipo de Félix Mojón logró irse al descanso por delante gracias a las paradas de Javi y sus rápidas transiciones, dando un paso adelante a nivel defensivo en el segundo acto para acabar con dos puntos que le permitieron acabar la primera fase con el mismo casillero que Ademar de León.

Triunfo del Ingenierosdelestado.es BM Zamora "B"

También firmó una actuación completa el Ingenierosdelestado.es BM Zamora "B", que se impuso por 37-17 al Villa de Aranda. Un resultado con el que los Viriatos aseguraron su presencia en el próximo sector.

Equipo ingenierosdelestado.es BM Zamora

Desde el primer minuto, el equipo zamorano impuso una defensa intensa que generó recuperaciones constantes y goles al contraataque dejando el duelo encarrilado antes del descanso y sentenciando a la vuelta de vestuarios con amplia claridad.

Derrota en palencia para Alfaraz Motor BM Zamora "C"

La cara amarga la vivió el Alfaraz Motor BM Zamora "C", que cayó en Palencia (40-29) en su último partido, lastrado por un inicio muy cuesta arriba. Los errores ofensivos y la falta de solidez atrás permitieron a Balopal escaparse pronto en el marcador. Tras el descanso, el equipo reaccionó, mostrando más orden defensivo y mayor acierto, dejando buenas sensaciones, pero sin opción al triunfo.

Dos puntos de madurez para Bellido Decoración BM Zamora "A"

Por su parte, el Bellido Decoración BM Zamora "A" de categoría femenina firmó un gran triunfo ante el Odisea Traserrilla (31-35) en un choque que exigió madurez a las pistacho. Y es que, tras un inicio con dudas, las zamoranas ajustaron líneas y aceleraron su circulación de balón para generar una ventaja que supieron manejar con solvencia en la recta final del encuentro teniendo a la pivote Sara Moreno como jugadora más destada ante la meta rival.

Conjunto del Bellido Decoración BM Zamora. / Balonmano Zamora

Categoría cadete

Autoritario éxigto del Ángel Óptico BM Zamora "B"

Por lo que a la categoría cadete respecta, el Balonmano Zamora no tuvo el mejor fin de semana posible. Y es que, si bien es cierto que Ángel Óptico BM Zamora "B" cerró al temporada con autoridad al ganar por 39-23 a BM Palencia en un partido que dominó a través de la defensa con avanzado y el juego colectivo, ni sus compañeras del Bahía Príncipe BM Zamora ni los chicos de Galán& Pastor BM Zamora saldaron con éxito sus duelos.

Tropiezos para Bahía Príncipe y Galán&Pastor

Las primeras cayeron por 40-34 en un duelo exigente que sirvió como prepaqración de cara a la fase de ascenso al sector, con buenas sensaciones pese a la derrota; los chicos, por su parte, cerraron la fase regular con un partido plagado de altibajos ante BM Balopal (38-32) que deja al cuadro pistacho séptimo antes de esa fase de acceso que empezará a preparar esta misma semana.

Segunda División

Despedida con derrota del Moralejo Selección

Por último, el fin de semana terminó con una derrota importante. La sufrida por el filial zamorano, Moralejo Selección BM Zamora, en su determinante duelo frente al BM Balopal por la permanencia. Un choque que acabó con 40-32 en el marcador.

Tras un inicio complicado, el equipo pistacho reaccionó mediado el primer tiempo y llegó con opciones al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad, la necesidad de puntuar obligó a al Moralejo Selección a arriesgar y cometer errores que la formación palentina aprovechó para ganar y dejar sin premio el carácter zamorano.