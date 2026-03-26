Ajedrez
20 centros de Zamora estarán en el Torneo "Pequeños gigantes" de ajedrez en La Marina
La capital acogerá por cuarto año consecutivo esta cita con tableros de ajedrez y piezas de grandes dimensiones en la que participarán alrededor de 170 niños
Piezas enormes elaboradas con caucho de neumáticos reciclados, tableros de grandes dimensiones, música, colaboración... y ¡a jugar! La Plaza de La Marina volverá a ser sede este sábado del Torneo de Ajedrez "Pequeños Gigantes" una iniciativa que cumple su cuarto año en la capital del Duero, donde ya está más que consolidada, pero que cada vez llega a más puntos de la geografía.
En esta ocasión serán 173 alumnos de centros educativos de toda la provincia, además de dos invitados de Béjar y Salamanca, los que busquen la victoria en una jornada de 9 a 19.30 horas, en la que se aúna el deporte y la educación en valores como la colaboración entre los participantes a la hora de mover piezas, pero también en una cita donde se quiere dar pasos adelante en la concienciación del reciclaje y la economía circular.
Con la colaboración de Ayuntamiento, Diputación y Caja Rural, además de Signus Ecovalor, desde la Fundación RMD explicaron que este es un proyecto "integralmente educativo" en el que ya han tomado parte más de 6.000 niños desde su puesta en marcha.
Este año "Pequeños Gigantes" organizará una docena de eventos en Castilla y León Cantabria, Asturias y Galicia, y su gerente, Nicolás González, puso en valor su crecimiento recordando que "Zamora confió en mí desde el principio".
Con todo, en este maratón de ajedrez no faltará el espectáculo teniendo siempre claro que "pensar puede ser divertido".
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