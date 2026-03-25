Zamora se suma al auge nacional del Barco Dragón

Dos clubes de la provincia, en concreto el Canoa Kayak Zamora y el Actividades Náuticas, regresaron con buenas sensaciones y óptimos resultados del canal de La Cartuja, donde se celebró la sexta edición del Campeonato de España de Barco Dragón en distancia de 2000 metros.

Integrantes del Náuticas Zamora, en Sevilla. | CEDIDA

En Sevilla se dieron cita alrededor de un millar de deportistas de 33 clubes en una jornada en la que se demostró que se trata de una disciplina en pleno auge en el que el deporte se une con la actividad saludable.

Por parte del Canoa Kayak comentaron que las sensaciones fueron, por encima de todo, positivas. "El compromiso y el esfuerzo en la preparación se tradujeron en un gran desempeño en el agua", expusieron tras un Nacional en el que las medallas se les resistieron, aunque dejaron claro que "no hay lugar para la frustración: el alto nivel del resto de clubes es el motor que nos motiva a seguir entrenando y creciendo juntos". Con todo, el Canoa Kayak logró una muy meritoria novena posición por clubes en la clasificación general.

También el Actividades Náuticas de Zamora inició su participación nacional en esta temporada 2026. El club tomó parte en el campeonato con varias tripulaciones y un total de 22 deportistas que concluyeron en el puesto vigésimo tercero de la clasificación por entidades.

Desde ambos clubes de la provincia quisieron agradecer la ayuda que se les dispensa desde las instituciones y entidades privadas para que su presencia en estas disciplinas pueda ser una realidad. n