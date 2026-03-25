Recoletas Zamora - Unicaja Mijas: míercoles naranja en el Ángel Nieto

El Recoletas Zamora regresa esta tarde (19.00 horas) a la acción en la Liga Challenge protagonizando un encuentro marcado por celebrarse un miércoles en el Ángel Nieto y por la entidad del adversario al que tendrá que medirse el conjunto naranja, Unicaja Mijas. Escuadra que acude a tierras del Duero como claro candidato a pelear por el ascenso a final de temporada.

Una visita incómoda

La visita andaluza es, dado el contexto, incómoda. El Recoletas Zamora recupera hoy el duelo perteneciente a la jornada del 15 de marzo y eso lleva al equipo de Raúl Pérez a tener que disputar tres partidos en apenas ocho días. Un esfuerzo que, además, es de lo más exigente, pues Unicaja Mijas acude al Ángel Nieto como tercer clasificado y, después, espera el choque ante Azulmarino Mallorca Palma, candidato número uno al ascenso.

Además, el duelo frente a las andaluzas llega también en mal momento para Recoletas Zamora por haber sufrido una dolorosa derrota el pasado sábado en casa de Cajasol Sevilla. Un tropiezo del que ha tenido poco tiempo para recuperarse.

GALERÍA | Las imágenes de la aplastante victoria del Recoletas Zamora al Sant Feliuenc / José Luis Fernández

Recuperadas para seguir luchando

Sin embargo, todos estos condicionantes pesan menos que la entidad del rival. O al menos, así lo señalaba el técnico Raúl Pérez antes de la contienda. "Nos espera un partido duro, muy físico, ante una de las mejores plantillas de la liga", señalaba el entrenador de un Recoletas Zamora dispuesto a plantar cara ante la adversidad como ya hizo en semanas anteriores.

"La derrota en Sevilla fue dura, pero creo que el equipo se ha repuesto bien y ha trabajado lo mejor posible el partido durante los últimos días", indicaba Rula sobre la preparación del partido ante un rival que "plantea una dificultad añadida" para Recoletas Zamora por sus características y estilo de juego.

Un rival de armas tomar

"Es un equipo muy compensado, muy físico, que está haciendo una temporada muy buena y que cuenta con una identidad muy clara. Es un rival al que le gusta jugar con mucho ritmo, que se sustenta en buscar mucho el tiro de tres puntos y que destaca en la liga por su rebote ofensivo", analizó Rula sobre Unicaja Mijas, viendo en ello un problema porque las naranjas están "últimamente sufriendo mucho en el rebote".

Claves del duelo

De cara a minimizar las virtudes del tercer clasificado y su gran elenco de jugadoras, entre las que destaca la exnaranja Estel Puiggros, Recoletas Zamora tiene claro cual es el guion a seguir esta tarde en el Ángel Nieto. "Nos va a tocar igualar la potencia de Unicaja Mijas, su cuerpeo en la pintura, así como contener su tiro exterior", detallaba Raúl Pérez sobre un plan de partido a desarrollar hoy en el Ángel Nieto sin la lesionada Ana Tainta.

Claves importantes de un duelo en el que, quizá, lo más importante para Recoletas Zamora será continuar con "el buen trabajo realizado durante toda la temporada". Una línea de juego marcada por la defensa y la intensidad que ha permitido al bloque naranja llegar al desenlace de la liga regular con el play-off casi en el bolsillo.