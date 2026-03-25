El físico de Unicaja aplasta a un Recoletas impotente

Unicaja Mijas dejó patente ayer en el Ángel Nieto que es un serio candidato al ascenso y aplastó literalmente a un Recoletas Zamarat impotente ante un rival físicamente muy superior y que en ningún momento le dio opción a disputarle la victoria.

Unicaja ha conformado un equipo muy compensado que destaca especialmente en el juego interior, aunque por fuera cuenta con jugadoras del nivel de la ex del Zamarat, Celia García, que estuvo observada desde la granda del Ángel Nieto, como tantas veces, por su padre, Paco García, esta vez acompañado por el técnico David Barrio, muy vinculado también a Zamora.

Ya desde los primeros compases del encuentro, pudo comprobarse la potencia del equipo malagueño dentro de la pintura, donde cerraba muy bien las penetraciones de las jugadoras zamoranas que no encontraban aro por mucho que buscaban el tiro liberado bajo el aro. El trabajo defensivo era intenso pero tampoco entraban los lanzamientos de tres puntos que tanto necesita el Zamarat para sentirse a gusto.

Así el marcador se iba a 2-10 en solo cinco minutos de juego, justo cuando Raúl Pérez se vio obligado a solicitar su primer tiempo muerto. El técnico del Zamarat ordenó mucha más intensidad defensiva y sus discípulas se aplicaron y lograron que la anotación de su rival se hiciese más pausada, pero no conseguían mejorar en ataque, hasta el punto de que la segunda canasta zamorana, el 4-14 no llegó hasta el minuto 9, tras siete minutos sin ver aro.

El Unicaja Mijas pareció acusar el esfuerzo físico de un primer cuarto muy intenso y el Zamarat consiguió cerrar el cuarto con 6-14 que suponía un respiro para lo que podría haber pasado.

Pero la intensidad defensiva zamorana seguía sin funcionar tras reanudarse el encuentro porque el físico de Unicaja era muy superios, de lo que se aprovechaba la jovencísima Ana Orois para llevar la dirección de su equipo con gran autoridad pese a su evidente desventaja física.

Unicaja Mijas era implacable e imparable para un Zamarat que no paraba de mover el banquillo para intentar responder en la medida de sus posibilidades a un rival que ha mejorado sensiblemente a medida que ha ido avanzando la temporada y que ahora mismo tiene muchas papeletas de alcanzar el ascenso.

El tiro exterior zamorano seguía sin funcionar y, por contra, la zamorana Celia García se despachaba de sus excompañeras con dos triples que pusieron la máxima ventaja visitante con 9-31. Tan sólo en la recta final hacia el descanso, el Zamarat consiguió atenuar un tanto la superioridad de su rival para cerrar el marcial con 15-36, quince puntos que indican la desgracia zamorana de cara al aro contrario.

La segunda parte comenzó en la misma tónica, y con la ausencia de Ana Tainta pesando más que nunca a este Zamarat errante esta temporada. Tainta sufre una lesión grave que le impedirá jugar lo que resta de temporada, como mínimo, aunque hasta hoy no se conocerá su alcance real.

Con 15-44 en el minuto 24 estaba todo dicho, porque las zamoranas seguían impontentes para anotar. Unicaja jugaba a placer a favor de corriente pese a que Fatou Filor acertó dos tiros medios seguidos (21-48). Marta Fernández acertó por fin de tres y con el 24-48 llegó un tiempo muerto del Unicaja que dirige Javier Pérez de los Reyes.

Ya hasta Bea Sánchez acertaba con su triple habitual, pero era muy tarde para recuperar el terreno perdido hasta entonces.

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