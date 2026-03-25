Fútbol
Nuevo paso importante hacia el título liguero del Villaralbo "B" en Fresno de la Ribera
El filial azulón se impuso al Fresno de la Ribera por 1-3
L. F.
El CD Villaralbo “B” dio un gran paso adelante para hacerse con el título de liga al imponerse a un rival directo y aumentar su ventaja con el segundo clasificado.
Buen arranque del Fresno de la Ribera
Las aspiraciones de Fresno de la Ribera pasaban por lograr la victoria ante el filial del Villaralbo, y para ellos fueron los primeros minutos. Con un arranque prometedor, los locales trataban de imponer su juego con balones directos para poner en apuros a la zaga azulona.
Sin goles en los primeros 45 minutos
Con el paso de los minutos, el joven filial del Villaralbo se asentó sobre el terreno de juego y comenzó a dominar el esférico. Tras los avisos del Fresno, llegaron las ocasiones visitantes, pero ninguno de los dos equipos fue capaz de inaugurar un marcador al que se llegó con empate sin goles al final de los primeros cuarenta y cinco minutos.
Impulso azulón
Tras el paso por vestuarios, los azulones salieron dominadores. Hugo Arce remataba a la red una falta botada por José para poner en ventaja a los visitantes, que ya tenían el control del juego. Pese al dominio azulón, los balones largos de un Fresno que no bajaba los brazos generaban problemas a la defensa villaralbina, que veía cómo los locales conseguían la igualada a través de Revi al transformar un más que riguroso penalti por manos. Poco después, los locales reclamarían una nueva pena máxima que el colegiado no estimó.
Tres puntos claves
Los villaralbinos, en la recta final del encuentro, se adelantaban por mediación de Peña, que batía a Litos con un disparo cruzado. Manu, en el tiempo de descuento, sentenciaba un partido que otorga tres importantísimos puntos al filial del Villaralbo, que le permiten aumentar su ventaja en la cabeza de la clasificación.
- Un municipio de Zamora pionero en vivienda protegida incorpora 7 nuevos pisos
- Renfe anuncia la recuperación del tren de mañana entre Sanabria y Zamora
- La AEMET confirma el tiempo que hará en Semana Santa en Zamora: sin sobresaltos al menos hasta el día más grande para la ciudad
- Guía Repsol suma nuevos 'Soletes' en Zamora: estos son los cinco establecimientos distinguidos
- Fallece ahogado un niño en una piscina de Villaralbo
- La segunda planta de biogás en Coreses se somete a información pública una semana después de las elecciones
- Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de sábanas ajustable más barato del mercado: por solo 4,49 euros
- Me duele todo, pero sigo en pie”: la joven de Benavente Bianca Lizbeth relata la brutal agresión sufrida en La Bañeza