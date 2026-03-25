Nuevo paso importante hacia el título liguero del Villaralbo "B" en Fresno de la Ribera

El CD Villaralbo “B” dio un gran paso adelante para hacerse con el título de liga al imponerse a un rival directo y aumentar su ventaja con el segundo clasificado.

Buen arranque del Fresno de la Ribera

Las aspiraciones de Fresno de la Ribera pasaban por lograr la victoria ante el filial del Villaralbo, y para ellos fueron los primeros minutos. Con un arranque prometedor, los locales trataban de imponer su juego con balones directos para poner en apuros a la zaga azulona.

Sin goles en los primeros 45 minutos

Con el paso de los minutos, el joven filial del Villaralbo se asentó sobre el terreno de juego y comenzó a dominar el esférico. Tras los avisos del Fresno, llegaron las ocasiones visitantes, pero ninguno de los dos equipos fue capaz de inaugurar un marcador al que se llegó con empate sin goles al final de los primeros cuarenta y cinco minutos.

Impulso azulón

Tras el paso por vestuarios, los azulones salieron dominadores. Hugo Arce remataba a la red una falta botada por José para poner en ventaja a los visitantes, que ya tenían el control del juego. Pese al dominio azulón, los balones largos de un Fresno que no bajaba los brazos generaban problemas a la defensa villaralbina, que veía cómo los locales conseguían la igualada a través de Revi al transformar un más que riguroso penalti por manos. Poco después, los locales reclamarían una nueva pena máxima que el colegiado no estimó.

Tres puntos claves

Los villaralbinos, en la recta final del encuentro, se adelantaban por mediación de Peña, que batía a Litos con un disparo cruzado. Manu, en el tiempo de descuento, sentenciaba un partido que otorga tres importantísimos puntos al filial del Villaralbo, que le permiten aumentar su ventaja en la cabeza de la clasificación.