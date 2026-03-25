Buenos resultados del Natación San José Obrero en los Campeonatos de España

El Club Deportivo Natación San José Obrero regresó de los campeonatos de España, tanto infantil como júnior, de Invierno con muy buen sabor de boca.

En el júnior participó Mateo Manías Santiago, en las pruebas de 200, 400 y 800 Libre, y rubricó gran campeonato, siendo su mejor resultado el de la prueba del 800 Libre, terminando en el puesto 14º.

Mateo Manías / cedida

Al Nacional Infantil acudieron Irene Nieto Palacios, que tomó parte en 50 Braza, donde hizo mejor marca personal con 35.74, para después ser vigésima en la final B, Jaime Carro Martín, que logró también su mejor registro con 1:03.20 MMP y fue décimo quinto de la final b.

La familia del “Sanjo” dieron la enhorabuena a los tres nadadores que están convencidos de que seguirán sumando éxitos.