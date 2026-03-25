Triunfo claro del Benavente-Villalpando ante la UD Toresana

El Benavente-Villalpando firmó un triunfo rotundo por 5-2 ante la UD Toresana en un encuentro que nació equilibrado, pero que pronto se inclinó hacia el lado local.

Dominio local desde el inicio

Desde el inicio, el control del centro del campo fue de los "tomateros", y en el minuto 16 llegó el primer golpe: un disparo de Chusfer al travesaño dejó un rebote que Toño cazó con instinto para el 1-0. Apenas tres minutos después, una jugada trenzada por el carril central terminó con Iván ampliando distancias.

"Recorte toresano" y respuesta inmediata

La Toresana, incómoda pero valiente, encontró aire en un córner que Manuel convirtió en el 2-‑1 con un disparo desde la frontal en el rechace. La alegría duró un suspiro: Guiller, incisivo toda la tarde, firmó el 3-1 un minuto después y repitió cuatro minutos después para el 4-1.

Segunda parte con más goles

Tras el descanso, los visitantes ajustaron líneas y David recortó en una falta bien ejecutada. Sin embargo, el empuje se diluyó pronto. Dani, derribado en el área, transformó el penalti del 5-2 en el minuto 61.

Desgaste toresano y final tranquilo

El desgaste se hizo evidente en la Toresana, mientras el Benavente-Villalpando mantuvo su plan y su ritmo de juego para firmar una nueva victoria y mantener así su racha ascendente en la Liga Provincial.