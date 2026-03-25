Bádminton Zamora salda con éxito una semana cargada de actividad

CD Bádminton Zamora sigue envuelto en una alta actividad y afronta el final de mayo tras saldar con muy buenas noticias su última y cargada semana. Días en los que su agenda le llevó a estar presente en diversos puntos del país, sin descuidar su ciudad donde estuvo a cargo de un curso formativo con el que amplía su estructura y el arraigo de su modalidad en la provincia.

Curso en el IES Claudio Moyano

Fue en las instalaciones deportivas del Claudio Moyano donde arrancó el fin de semana para el club zamorano, anfitrión de un Curso de árbitro de pista que contó con la árbitro internacional y zamorana Silvia Garretas como profesora. Una actividad a la que acudieron nueve futuros árbitros que recibieron la parte teórica de su formación en Zamora.

Foto del curso de formación de árbitro de bádminton en Zamora. / Cedida

Demetrio Pinto y Aitor Llandres, en Huesca

Con anterioridad, Bádminton Zamora tuvo otra cita importante. El pasado jueves, Demetrio Pinto acudió a Huesca para participar en una nueva concentración nacional Sub-15 y Sub-17 acompañado por su entrenador, Aitor Llandres. Ambos aprovecharon la ocasión para seguir evolucionando como jugador y entrenador, respectivamente, junto a los mejores jugadores y entrenadores del país en una concentración que duró cuatro días y contó con el entrenador danés Lennart Englet.

Félix Pinto, oro a nivel regional

La agenda de CD Bádmiton Zamora la completó un nuevo campeonato a nivel autonómico. En esta caso una prueba del circuito regional de Castilla y León para categorías Sub-11, Sub-15 y Sub-19 que contó con Félix Pinto como principal nombre propio.

El zamorano lideró la expedición del club con su medalla de oro en el cuadro de dobles mixto de categoría Sub-15, superior a la suya, junto a su compañera Zoe Calvo (CP Valladolid). Un metal que no pudo lograr en el cuadro individual, donde la diferencia de edad se dejó notar, aunque su eliminación en cuartos de final se decidió por la mínima diferencia en el tercer set del encuentro.

Además de Pinto, también disputaron la prueba del circuito regional Manuel y Mateo Martín, que continuaron demostrando su progreso a pesar de no conocer la victoria en ninguno de sus partidos; y el Sub-19 Alejandro López, que debutó en competición federada con buenas sensaciones.