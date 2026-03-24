El Zamora CF, ante nueve finales en la pelea por el play-off

Quedan nueve partidos, 27 puntos en juego, para lograr el objetivo marcado en pretemporada por la Presidencia de disputar un play-off de ascenso que el Zamora CF tiene a su alcance, aunque, bien es cierto, que hay muchos candidatos para tres plazas.

Con el Tenerife y el Celta Fortuna despegados en la clasificación (sobre todo los isleños), ahora mismo hay diez equipos (si contamos también al Unionistas de Salamanca) que pelean por alcanzar los puestos de privilegio, por lo que cada jornada se convierte en una final. La realidad es que, entre el actual tercer clasificado, el Athletic B, y el décimo primero, la AD Mérida, hay solo tres puntos de diferencia, lo que da una idea de lo ajustado que sigue todo en el grupo, aunque sí es cierto que falta por disputarse un Arenas-Pontevedra, previsto para el 8 de abril, que podrían variar mínimamente la tabla.

Semanas intensas

Lo que es una realidad es que a los de Óscar Cano les esperan semanas de trabajo intenso y lo que podrían denominarse combates en el terreno de juego: el primero este mismo sábado cuando les visita, precisamente, un Pontevedra con el que ahora mismo están empatados a puntos y que pondrá a prueba la ofensiva zamorana, puesto que son la segunda mejor defensa del grupo 1 de la Primera RFEF con 20 dianas encajadas hasta el momento.

Así, además de mantener el orden defensivo, el Zamora tendrá como reto demostrar su potencial arriba, una asignatura que parece recuperada en los últimos compromisos y es que solo en el mes de marzo llevan seis dianas a favor repartidos incluso entre hombres de corte defensivo como Miki Codina, que ante el Castilla fue el gran protagonista.