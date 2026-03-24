Zamora acoge el novedoso Open Freestyle de Ajedrez de Castilla y León: sorteo de piezas y 960 posibilidades sobre el tablero

Zamora acogerá el próximo domingo una novedosa competición: el I Open de Ajedrez Freestyle de Castilla y León, una modalidad que “tira por tierra” la posición inicial de las piezas que son sorteadas dejando 960 posibilidades diferentes sobre el tablero. La cita, que todavía tiene abierto su plazo de inscripción en www.zamoraajedrez.es, tendrá lugar en el Hotel Rey Don Sancho y ya está confirmada la presencia de jugadores de toda España, aunque quedan días por delante para acercarse al centenar de participantes, lo que sería un gran éxito.

Organizado por el Club Deportivo Z Ajedrez Zamora, con la colaboración de Caja Rural (entre otros), el torneo buscará al campeón autonómico y, aunque es en categoría única, al acabar se harán clasificación desde Sub12 a Sub-18, femenina, Veteranos, jugadores locales… entre los que se repartirán diferentes premios gracias a una copiosa bolsa de regalos que han conseguido recaudar desde la organización.

Con presencia de grandes maestros, el nivel de cada jugador en este Freestyle de Castilla y León queda un poco al lado y las fuerzas se igualan dados los cambios en el reglamento. Los más llamativos son el punto de partida con los peones en su fila habitual, pero sorteando el resto, con el condicionante de que el rey debe quedar entre las dos torres y los alfiles en casillas de distinto color.

Desde la entidad organizadora, Joaquín Anatol confía en que haya una buena respuesta y que este Open pueda consolidarse en la Semana Santa de Zamora.