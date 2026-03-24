Raúl Pérez "Rula", entrenador del Recoletas Zamora antes del duelo ante Unicaja Mijas: "Nos visita una de las mejores plantillas de la liga"

Raúl Pérez, deportivamente conocido como Rula, comentó sobre el partido que disputará este miércoles el Recoletas Zamora en el Ángel Nieto frente a Unicaja Mijas que su equipo se enfrenta a "una de las mejores plantillas de la liga". Un rival contra el que espera un "partido duro" para las naranjas.

Un conjunto con identidad y físico

"Nos visita una de las mejores plantillas de la liga", expuso Rula, comentando sobre las andaluzas: "un equipo muy compensado, muy físico, que está haciendo una temporada muy buena y que cuenta con una identidad muy clara de juego".

Mucho ritmo, triples y rebotes

"Unicaja Mijas es un conjunto al que le gusta jugar con mucho ritmo, que se sustenta en buscar mucho el tiro de tres puntos y que destaca en la liga por su rebote ofensivo", analizó Rula sobre un rival que, según apuntó, "plantea una dificultad añadida" para Recoletas Zamora, ya que las naranjas están "últimamente sufriendo mucho en el rebote".

Ana Tainta y Raúl Pérez, en rueda de prensa. / C. J. T.

Adelante tras la derrota

Pese a la dificultad que entraña la contienda de este miércoles, Rula se mostró optimista y aseguró que su plantel "se ha repuesto bien de la derrota" sufrida en casa del Cajasol Sevilla. "Fue una derrota dura, especialmente por la lesión de una jugadora tan importante para nosotras como es Ana Tainta", aseveró el técnico, señalando que "pese a ello, el equipo ha preparado lo mejor posible el partido durante estos últimos días".

Será un partido "duro y físico"

Rula no oculta que a Recoletas Zamora le espera "un partido muy duro, muy físico" y que al cuadro naranja le va a tocar "igualar la potencia de Unicaja Mijas, ese cuerpeo en la pintura", para poder ganar. Además, también apuntó como posible clave del choque "contener el tiro exterior rival", que dota a las andaluzas de muchos puntos.

Posición "cómoda"

En cuanto a si la derrota afectará al bloque naranja, Rula se mostró tranquilo y apeló a la concentración y la intensidad del Recoletas Zamora. "Creo que el equipo está bien tras la derrota, no fue un partido fácil, pero estamos en una posición cómoda tras el buen trabajo realizado durante toda la temporada y tenemos que regresar a esa línea, seguir en ella", afirmó.

Todos al pabellón

Por último, Rula tuvo a bien mandar un mensaje a la afición e invitó a los seguidores naranjas a "acudir al pabellón para animar a las jugadoras, que se lo han ganado". Un apoyo importante "en encuentros como este y partidos tan duros como el que esperamos", según subrayó, invitando a todos al Ángel Nieto "pese a que se juegue el partido un miércoles".