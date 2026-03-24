La Meia Maratona Das Cantarinhas regresa el 10 de mayo cargada de premios y novedades por su quinto aniversario

La ciudad de Bragança ha presentado esta mañana en la Fundación Rei Afonso Henriques la quinta edición de su Meia Maratona Das Cantarinhas, prueba organizada por Ginásio Clube Bragança que tendrá lugar el próximo 10 de mayo y que regresa cargada de premios y novedades.

Una prueba con valor turístico y económico

La cita, un evento ya consolidado dentro del calendario atlético portugués, fue presentada en Zamora de la mano de la alcaldesa de Bragança Isabel Ferreira, así como por el club organizador, en un acto en que se expuso su carácter deportivo y transformador para la ciudad. Ya que, además de reunir a millares de atletas, la Meia Maratona Das Cantarinhas supone un importante reclamo turístico para la localidad lusa siendo también un dinamizador económico importante durante su celebración.

La fiesta volverá a estar abierta todos

La competición regresa el próximo 10 de mayo manteniendo su espíritu abierto, dando cabida a todo tipo de corredores buscando crear "una gran fiesta" en torno al atletismo. Para ello, como viene siendo habitual, contará con varias modalidades para que ningún interesado se quede fuera. Así, además de la distancia clásica (21 kilómetros), habrá también una carrera de diez kilómetros, una para iniciados de cinco kilómetros y diversas pruebas para categorías inferiores, carrera para silla de ruedas y una caminata. La idea es que nadie, bien de Portugal, de Zamora o de otro punto, se quede sin poder participar de la celebración.

El recorrido

El recorrido fue presentado en Zamora como un trazado mayoritariamente llano, asequible a todo tipo de corredor, con salida y meta en el Parque do Eixo Atlántico, punto de encuentro para todos los familiares y amigos en el que, además, se podrá seguir la carrera vía streaming.

Presentación de la V Meia Maratona Das Cantarinhas. / C. J. T.

Novedades

Precisamente, esta retransmisión entra dentro de las grandes novedades que dan forma a la quinta edición de la Meia Maratona Das Cantarinhas. Una lista de iniciativas entre las que destaca la campaña "Dorsales Misteriosos" para promocionar la cita del 10 de mayo.

Dorsales misteriosos

"Dorsales Misteriosos" es una ingeniosa actividad del Ginásio Clube Bragança para promocionar la prueba. La organización esconderá dorsales tanto por Bragança como por Zamora y otras localidades lusas, dando pistas a través de su página web para encontrarlos durante los próximos días. Los afortunados que localicen los dorsales obtendrán gratis la inscripción para la quinta edición.

Asistencia, sostenibilidad e historia

Junto a esta iniciativa, la Meia Maratona Das Cantarinhas presenta también una iniciativa para impulsar la sostenibilidad, concursos para los comercios locales, ayuda en patines para los participantes y una exposición de la historia detrás de este evento durante la entrega de dorsales el día previo.

10.000 euros en metálico de premios

Además de todo este despliegue de medios para generar una auténtica fiesta del atletismo, la Meia Maratona Das Cantarinhas ofrecerá una vez más generosos premios a los mejores equipos y atletas en la prueba del 10 de mayo. La quinta edición contará con nada menos que 10.000 euros premios en metálico repartidos entre diferentes categorías, una cifra elevada que permitirá otorgar recompensas en la modalidad reina a los 40 mejores clasificados tanto en hombres como en mujeres. Premios que no incluyen el sorteo de 500 euros en combustible que se ofrecerá como parte de la lucha por la meta volante también incluida este año.

Otros atractivos

El atractivo económico no será el único del que goce la quinta edición. Y es que, en esta ocasión, todo participante recibirá su camiseta conmemorativa y aquellos que terminen recibirán además un kit de finisher. Una razón más para participar en esta Meia Maratona Das Cantarinhas que cuenta ya con 610 inscritos y que espera batir su récord de participación alcanzado en 2025 con 3.040 corredores de todas las edades participando de un gran festejo en la vecina Portugal.