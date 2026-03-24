Hugo Guerra San Martín, del Natación Zamora, logra un histórico bronce en el Campeonato de España Infantil de Invierno

Hugo Guerra San Martín ha marcado un nuevo hito en la historia de la natación de la provincia. El integrante del Club Deportivo Natación Zamora completó una actuación magistral en el XLV Campeonato de España Infantil de Invierno, logrando una medalla de bronce que sabe a oro tras dos temporadas rozando el podio.

El momento cumbre de la competición llegó en la prueba de 50 metros espalda. Tras haber finalizado en cuarta posición en las últimas dos temporadas, Hugo Guerra rompió su "techo de cristal" colgándose una merecidísima medalla de bronce. Lo hizo, además, deteniendo el crono en 28.02, lo que supone su nueva mejor marca personal.

Este metal representa un éxito sin precedentes recientes para el Club Deportivo Natación Zamora que, tras varios años de trabajo constante, vuelve a subir al cajón en un Campeonato de España de categoría Infantil.

La participación de Hugo no se limitó a su éxito en el podio. El nadador zamorano demostró un estado de forma excepcional al batir sus registros personales en todas y cada una de las pruebas en las que compitió.

Clasificación por clubes

Este esfuerzo individual se tradujo también en un resultado colectivo brillante. Gracias a los puntos obtenidos, el Club Deportivo Natación Zamora finalizó en la 37ª posición de la clasificación general, un hito de enorme mérito teniendo en cuenta que participaban un total de 185 clubes de toda España.

Este éxito es el resultado directo de la entrega, lucha y esfuerzo diario de Hugo Guerra y su entrenadora, Sara Pomar. Tras dos años de duro trabajo quedándose a las puertas de las medallas con sendos cuartos puestos, la recompensa ha llegado en Sabadell, confirmando que la constancia es la clave del alto rendimiento.