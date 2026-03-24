El espectáculo del motocross vuelve en junio a Valladolid tras la renovada alizanza entre Caja Rural de Zamora y Tauroemoción

La sede de Caja Rural de Zamora en Valladolid acogió la presentación de la renovación del acuerdo de colaboración con Tauroemoción, un acto que también sirvió para anunciar un nuevo espectáculo de freestyle motocross que tendrá lugar el próximo 20 de junio en la plaza de toros de la ciudad.

El responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, destacó hoy el entendimiento inmediato que surgió entre ambas organizaciones desde la llegada de Tauroemoción a Valladolid. No en vano, apuntó que la colaboración nació de forma “natural” gracias a la coincidencia de objetivos como impulsar la actividad cultural, social y económica de la ciudad. “Ellos venían con muchas ganas de crecer y de situar a Valladolid en el lugar que le corresponde, y nosotros, como entidad local, estábamos encantados de acompañarles”, afirmó. Prieto añadió que esta relación se mantuvo con la misma facilidad con la que comenzó, consolidándose a lo largo de los años mediante distintas iniciativas conjuntas, como el impulso del Ateneo Cultural.

El representante de Caja Rural incidió en el compromiso de la entidad con el desarrollo local, no solo desde el ámbito financiero, sino también social. “Somos una banca cercana, con una red muy amplia en la ciudad, y creemos en acompañar a la personas en su día a día, también a través de la cultural, el deporte y las tradiciones”, señaló, poniendo el valor el papel de la entidad en el apoyo a actividades transversales dirigidas todos los públicos.

El director operativo de Tauroemoción, José Ignacio de la Viuda, agradeció el respaldo recibido desde el inicio de su actividad en Valladolid. “Fueron nuestros primeros valedores. Confiaron en nuestro proyecto cuando llegamos y, a partir de ahí, hemos logrado posicionar la plaza de toros como un referente a nivel nacional, no solo sen lo taurino, sino también en otros ámbitos”, explicó.

Espectáculo de freestyle motocross

Uno de los anuncios más destacados del acto fue la presentación de un espectáculo de freestyle motocross que se celebrará el 20 de junio a las 21.30 horas. Según detalló De la Viuda, será un evento “pionero y de gran magnitud” en la ciudad, con la participación de algunos de los mejores especialistas del campeonato nacional.

El espectáculo contará con cinco pilotos de primer nivel, entre ellos campeones del mundo y de España, dos rampas simultáneas, lo cual es poco habitual en este tipo de exhibiciones, y un montaje que incluirá pirotecnia y efectos de fuego. La duración aproximada será de dos horas y se espera una asistencia cercana a las 8.000 personas.

Venta de entradas

Las entradas estarán disponibles desde hoy a las 18 horas, con precios de 25 euros para el público general y 15 euros para niños. Además los clientes de Caja Rural de Zamora podrán beneficiarse de un descuento del 10 por ciento al realizar la compra con su tarjeta.

Más allá de este evento, Tauroemoción adelantó una programación variada en la plaza de toros que incluye espectáculos medievales, fiestas temáticas y conciertos, reforzando así su apuesta por convertir el recinto en un espacio multifuncional. Entre ellos, destaca una feria medieval prevista para finales de marzo, así como otros eventos durante abril y mayo.

En el ámbito taurino, De la Viuda también puso en valor el crecimiento de la Feria de San Pedro Regalado, que contará con figuras destacadas y para la que se espera una gran afluencia de público. Según indicó, el número de abonados y entradas vendidas sigue aumentando, lo que confirma el interés del público.