Urraca Games congregó a los mejores halteras

La nueva edición del Urraca Games finalizó este domingo tras un fin de semana brillante en el que la halterofilia y diversas actividades de difusión deportiva suplieron la ausencia este año de las competiciones de crossfit, un gran acontecimiento deportivo que acogió esta vez la Ciudad Deportiva de Zamora y que fue posible gracias al apoyo la Junta de Castilla y León, a la que se sumaron la Diputación Provincial, Ayuntamiento de Zamora, Caja Rural y Tecozam.

Una de las participantes en el Autonómico de Halterofilia. | VICTOR GARRIDO

Entre las diversas actividades organizadas destacó el Campeonato de Castilla y León de Haterofilia que organizó la Federación Territorial y que vio proclamarse campeón a Fabriani Alzate (cat 79) con 100+120 (220 total olímpico), mientras Enrique José Varela (cat 79) se colgó la medalla de plata con 93+121 (214), y Denzel Castillo (cat 71) fue tercero con 85+112 (197).

Once mujeres compitieron en el torneo autonómico. | VICTOR GARRIDO

Encabezó la clasificación femenina del Campeonato Autonómico Marta García (cat 53) con 74 + 90 (164) con Victoria Abad (cat 63): 68 + 87 (155) en la segunda posición y Tilena Martínez (cat 86) se colgó la medalla de bronce con 84 + 103 (187). Especial mención hay que realizar a la participación de los niños en pruebas técnicas, sin competición, que hicieron las delicias de los aficionados que acudieron a verlos iniciarse en esta especialidad que congregó a once participantes tanto en la categoría masculina como en la femenina. Los más jóvenes fueron: Carla Delgado, Claudia Pérez, Daniella Tavera, Hugo Yusta, Dario Saiz y Yeray García.

Aparte de la competición meramente deportiva el programa de los Urraca Games incluyó este año el taller de Weight Lifting Lab en el que se trabajó durante la mañana de ayer la técnica, corrección de errores y explicación de cada movimiento desde la base hasta el detalle. La actividad estuvo dirigida por Alberto Fernández.

La primera mesa redonda programada versó sobre "La actividad física como dinamizadora del medio rural" que resultó una sesión muy enriquecedora en la que se dialogó sobre cómo el deporte puede transformar vidas, especialmente en el entorno rural.

La segunda mesa redonda e centró en la "Actividad física en la adolescencia como medio de inclusión y creación de hábitos saludables" y se convirtió en un foro para reflexionar sobre el papel del deporte en las etapas más importantes del desarrollo humano, fomentando valores, salud y comunidad.

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Especial interés despertó el taller "Entrena tu suelo pélvico – nivel avanzado" que impartió la zamorana Victoria Fraile y que mejoró todas las previsiones de participación. En esta edición se dio un paso más allá: más control, más conciencia y más trabajo real aplicado al movimiento. Y también hubo espacio para el taller "Entrena tu mente para el día a día", con una increíble sesión en la que quedó patente que no solo el cuerpo se entrena, y la mente también juega un papel clave en nuestro día a día, una actividad impartida por Marina García (coach emocional). n