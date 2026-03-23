Shotokan Karate Benavente brilla en el Campeonato Regional Infantil celebrado en Astorga con cuatro podios

Shotokan Karate Benavente volvió a brillar con luz propia sobre el tatami y alargó una cita más su excelente dinámica de resultados positivos al conseguir cuatro podios en el Campeonato Regional Infantil 2026 celebrado en Astorga.

Una cita de altos vuelos

La expedición benaventana, compuesta por ocho deportistas, expuso un alto nivel en una competición de altos vuelos, con más de 300 competidores inscritos buscando el billete para el próximo Campeonato de España. Un objetivo que elevó los estándares del torneo en tierras maragatas.

Buenos resultados

Pese a la exigencia del torneo regional, el club benaventano respondió con creces y buenos resultados. Comenzando por la modalidad de kata, en la que dos de sus deportistas se hicieron con medalla.

Doble podio en Kata

Mario Ballesteros acabó segundo en kata benjamín masculina, categoría en la que Galder Tapioles terminó como tercer clasificado. Dos grandes resultados a los que se unió el sexto puesto conseguido tanto por Vega San Román (kata infantil femenino) y Ariadne Tapioles (kata benjamín femenino).

Además, en esta modalidad, también tomaron parte del torneo Sara Posado, Nicolás Blanco, Fátima Zahra Frani y Yanira Ballesteros, aunque no tuvieron fortuna de cara la clasificación en esta modalidad.

Éxito en Kumite

Y es que, dentro de Kumite, tres de ellos sí que deslumbraron con su habilidad sobre el tatami. Especialmente Nicolás Blanco, que se alzó campeón en kumite juvenil masculino -65 kilos. Puesto que fue el mejor logrado por la expedición benaventana.

Shotokan Karate Benavente celebró también dentro de la modalidad de kumite otro podio, el firmado por Sara Posado en categoría alevín femenina; redondeando la actuación benaventana el quinto puesto de Yanira Ballesteros y la buena participación de Vega San Román.

Próximas citas

Con estos resultados, el club ha conseguido que varios de sus deportistas sean preseleccionados para el próximo Campeonato de España en Oviedo. Una cita que se vislumbra ya en el calendario de un Shotokan Kárate Benavente que también empezará a preparar el Campeonato Provincial del próximo mes de mayo.