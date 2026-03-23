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Taekwondo

Quesos El Pastor Taekwondo Benavente regresa con una decena de medallas de Moaña

El club participó con 23 deportistas

Equipo del Taekwondo Quesos el Pastor en Moaña

Equipo del Taekwondo Quesos el Pastor en Moaña / cedida

P. F.

El Quesos El Pastor Taekwondo Benavente regresó con un buen botín de la localidad de Moaña (Pontevedra) donde se desplazó con 23 deportistas que lograron 3 platas y 7 bronces en combate, mientras que en poomsaes no subieron al podio.

RESULTADOS

CADETE:

-45K.  PEDRO RIOS, BRONCE

-53K. HECTOR RABANAL, BRONCE

 -41K. PAULA TURIEL, BRONCE

-33K. VERA UGIDOS, BRONCE.

JUNIOR-

-51K IGNACIO RIVERA, PLATA, Y MARCOS GARCIA Y BRUNO RUEDA, BRONCE

 -59K ALBERTO GARCIA, PLATA

 -55K EVELYN CASTRO, PLATA, Y ALBA PEREZ, BRONCE.

POOMSAES

CADETE INFANTIL

MIREIA UÑA, 11º, Y SARA PEREZ, 16º,

ALEVIN NOA LOPES, 9º

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