Quesos El Pastor Taekwondo Benavente regresa con una decena de medallas de Moaña

El Quesos El Pastor Taekwondo Benavente regresó con un buen botín de la localidad de Moaña (Pontevedra) donde se desplazó con 23 deportistas que lograron 3 platas y 7 bronces en combate, mientras que en poomsaes no subieron al podio.

RESULTADOS CADETE: -45K. PEDRO RIOS, BRONCE -53K. HECTOR RABANAL, BRONCE -41K. PAULA TURIEL, BRONCE -33K. VERA UGIDOS, BRONCE. JUNIOR- -51K IGNACIO RIVERA, PLATA, Y MARCOS GARCIA Y BRUNO RUEDA, BRONCE -59K ALBERTO GARCIA, PLATA -55K EVELYN CASTRO, PLATA, Y ALBA PEREZ, BRONCE. POOMSAES CADETE INFANTIL MIREIA UÑA, 11º, Y SARA PEREZ, 16º, ALEVIN NOA LOPES, 9º