Taekwondo
Quesos El Pastor Taekwondo Benavente regresa con una decena de medallas de Moaña
El club participó con 23 deportistas
P. F.
El Quesos El Pastor Taekwondo Benavente regresó con un buen botín de la localidad de Moaña (Pontevedra) donde se desplazó con 23 deportistas que lograron 3 platas y 7 bronces en combate, mientras que en poomsaes no subieron al podio.
RESULTADOS
CADETE:
-45K. PEDRO RIOS, BRONCE
-53K. HECTOR RABANAL, BRONCE
-41K. PAULA TURIEL, BRONCE
-33K. VERA UGIDOS, BRONCE.
JUNIOR-
-51K IGNACIO RIVERA, PLATA, Y MARCOS GARCIA Y BRUNO RUEDA, BRONCE
-59K ALBERTO GARCIA, PLATA
-55K EVELYN CASTRO, PLATA, Y ALBA PEREZ, BRONCE.
POOMSAES
CADETE INFANTIL
MIREIA UÑA, 11º, Y SARA PEREZ, 16º,
ALEVIN NOA LOPES, 9º
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