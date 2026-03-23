El piragüismo zamorano domina los 500 metros en Monte La Reina

Los palistas de la provincia brillaron una semana en Monte La Reina donde se celebró el Campeonato de Castilla y León de Invierno Sprint, en una distancia de 500 metros. El medallero lo lideró el Durius Kayak con cuatro metales (tres oros y una plata), mientras que en la clasificación por clubes el mejor zamorano fue el San Gregorio Ciudad de Zamora, seguido por el Amigos del Remo y el Piragüismo Duero.

El San Gregorio Ciudad de Zamora fue segundo en la clasificación de clubes. | CEDIDA

Registros individuales

En cuanto a los registros individuales, en Juveniles, Marina Giralda (Durius) se hizo con el oro al cruzar la meta en solitario. La segunda plaza fue para Lydia Rodríguez, del Amigos del Remo, mientras que Ariadna Fernández (Fluvial de Villaralbo) fue cuarta y Nikol Georgieva (Piragüismo Duero), quinta. En cuanto los chicos, no hubo podio zamorano, pero sí buenos tiempos con la quinta posición de Mauro Galván (P. D.), la séptima de Javier García (San Gregorio) o la novena de Álvaro Báez. No obstante, en la Final B, Diego Santiago (Amigos del Remo) fue segundo y Marcos Malillos (Ciudad de Zamora), tercero, para seguir con el cuarto puesto de Iker Coca (C. Z.), el quinto de Rodrigo Fidalgo (Canoa Kayak) o el séptimo de Máximo Pinto (A. R.).

Los seis integrantes del Amigos del Remo que participaron. | CEDIDA

Continuando con los Sub-23, en Damas hubo pleno con Natalia Asensio (Fresno), Amalia Toribio y Daniela Diente, ambas del Piragüismo Duero, mientras que en masculino la victoria fue para Spas Dimitrov (Amigos del Remo) en una regata en la que también participaron Pablo Linares (7º), José Toribio (8º) y Jon Valtuille. Para acabar con los Sub-23, Iker Gallego fue oro. En cuanto a los sénior, Eva Barrios (Durius) se colgó la plata, mientras que Alba Antón (C. Z.) fue quinta, y en hombres Óscar Borrego (Remo) fue bronce y Raúl Prieto (Fluvial de Villaralbo) octavo.

Amalia Toribio y Daniela Diente, del Piragüismo Duero, en el podio. | CEDIDA

Veteranos

Tampoco faltaron, como es habitual, los éxitos para los veteranos. En Damas, Victoria Fraile (Durius) y Ana Calvo (San Gregorio) fueron oro y bronce, respectivamente. Además, en la Final A 35-54, el triunfo fue para Fernando Álvarez (Durius) seguido de Luis Pérez, del Amigos del Remo, que se colgó la medalla de plata. Para acabar, en la Final B, Marcos Diego (C. Z) fue segundo y Ángel Valtuille, del Fluvial de Villaralbo, subió al tercer escalón del podio.