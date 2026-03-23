Oji, entrenador del CD Villaralbo: "Nos hacía falta ganar a un equipo de play-off"

El CD Villaralbo logró en la pasada jornada liguera en Tercera RFEF una victoria de prestigio ante uno de los "cocos" de la Liga, un +3 en el casillero que permite al equipo avanzar en el reto de la permanencia y adquirir confianza de cara a los que resta de competición, que todavía es mucho. La plantilla, que venía afectada tras la versión ofrecida una semana antes en Becerril, buscaba "recuperar la identidad perdida delante de nuestra gente", admitió el técnico del cuadro zamorano. "Creo que se vio que a partir del 0-1 en el minuto 5 el Villaralbo fue superior al Palencia. Es verdad que en la segunda mitad nos sometieron un poquito, pero, aun así, tuvimos dos ocasiones clarísimas, una de Cepeda y una de Abel. Me quedo con que el equipo lleva 22 puntos en casa. Los Barreros está siendo un fortín y la gente tiene que valorar lo que está consiguiendo el Villaralbo", expuso Oji.

Un rival que triplica su presupesto

Además, el responsable de banquillo apostilló que los morados conforman un plantel que los triplica en presupuesto y cuenta con jugadores en superior categorías. "La verdad es que los chicos se lo merecen y hemos dado un paso hacia adelante y muy claro hacia la salvación", añadió el entrenador quien le dio mucha importancia al hecho de que los suyos se supieron reponer al gol del Palencia. "Lo habíamos trabajado y hablado. Si venían adversidades durante el partido o nos poníamos por debajo, teníamos que cambiarle la cara y creo que el equipo lo ha hecho. Estoy muy contento por los chicos, hemos hecho una semana espectacular", confesó el míster de los azulones quien admitió que tras Becerril "hubo tirón de orejas". "Nos hacía falta ganar a un equipo de play-off y lo hemos conseguido". Tras las merecidas celebraciones, toca ya pensar en Almazán, al que visitan el sábado, un campo muy difícil ante el que buscarán dar un paso más. "Queremos conseguir los 35 o 36 puntos lo antes posible y vamos a ver si la semana que viene podemos conseguir acercarnos un poco más".