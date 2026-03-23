Medrano y Chamorro se imponen en la VIII Marcha BTT Vintorobike 2026

Jesús Medrano (BTT Peña La Deva) e Isabel Chamorro (Cansinos Bike) fueron los grandes protagonistas de la VIII Marcha BTT Vintorobike 2026 celebrada el pasado fin de semana en Toro al coronarse como campeones de la categoría reina de esta cita que reunió cerca de medio millar de deportistas en la Ciudad de Doña Elvira.

Éxito de participación

Con éxito absoluto en su participación, la octava edición de Vintorobike ofreció un notable espectáculo en sus diferentes distancias: ruta larga (62 kilómetros) y ruta corta (45 kilómetros). Modalidades que congregaron no solo un amplio número de deportistas, también un elenco de un nivel destacado.

Distancia larga

Dentro de la distancia larga había varios candidatos a la victoria, por lo que se esperaba una reñida competición por el triunfo. Guion que acabó plasmándose sobre el trazado de 62 kilómetros con un desenlace cargado de emoción en el que Jesús Medrano le ganó la partida a Jairo García (Trobajo del Cerecedo), llegando ambos a meta con el mismo tiempo (2:58.54) y encabezando un podio que completó Antonio Pérez (Lopenta).

Podio de la VIII Marcha BTT Vintorobike 2026 / Cedida

Chamorro suma un trofeo más

En esta misma distancia, pero en categoría femenina, la victoria fue para Isabel Chamorro. La ciclista de Cansinos Bike alargó su gran momento y sumó un nuevo éxito a su impresionante palmarés deportivo gracias a un tiempo de 3:40.03. Registro muy alejado de la marca de Beatriz López (Narayola), siendo las dos únicas mujeres que hicieron frente a los 62 kilómetros.

Distancia corta

La emoción también estuvo presente en la distancia corta, unos 45 kilómetros cuyo desenlace resultó menos ajustado pero igual de interesante.

Francisco Javier García (Atmósfera Sport Arenas) cruzaba la línea de meta en solitario tras poco más de dos horas de esfuerzo (2:01.31), subiendo así a lo más alto del podio de esta distancia. Cajón cuyo segundo peldaño fue para Raúl De Rojas (Vintorobike), a un minuto del campeón; y que cerró Víctor Alfonso Martínez (47 Team).

Victoria berciana

La victoria en categoría femenina dentro de los 45 kilómetros se fue, en esta ocasión, hasta León. María Fernández (North Bike-La Bañeza), ganó la partida a sus rivales con un crono de 2:21.23, haciéndose con una primera plaza a la que no pudieron optar Carmen María Jíménez (CC Toresano) y Ana González (Contiendas BTT), respectivamente.

Fin de fiesta

Todos los campeones recibieron su merecido homenaje en la entrega de premios que puso fin a la competición de esta VIII Marcha BTT Vintorobike 2026. Una prueba que volvió a mostrar un estado de salud envidiable y que permitió a Toro disfrutar del domingo sobre dos ruedas.