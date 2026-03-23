Mariano García, campeón mundial de 1.500 lisos

Mariano García, nuevo campeón mundial de 1.500 en pista cubierta, indicó que le "gusta dar espectáculo" y que en la final tuvo "mucha fuerza", lo que le permitió mandar e irse irremisiblemente hacia la victoria pese a que tenía por detrás rivales de gran nivel. El corredor murciano, que ha había sido en 2022 campeón en el 800, completó una gran actuación del equipo español que rubricaron en el 800, Mohamed Ataoui, y el 4x400 femenino, con sendas medallas de bronce.

"Me he llevado el oro, me podía haber quedado sin el oro muy fácilmente, sé que tenía mucha fuerza. No me veía tan superior porque estaba el campeón del mundo como es Isaac Nader, y gente que me sacaban 2-3 segundos", explicó en declaraciones a la Federación Española de Atletismo. "Este año había hecho 3:35 marca personal, y he corrido la semifinal en 3:39 y la final no se si ha sido 3:39 o por ahí", indicó Mariano García, que admitió que sabía que se le podía escapar la victoria porque dio un ataque muy largo y le podía costar caro al final. "Pero las fuerzas me han respondido muy bien y en cada vuelta me encontraba mucho mejor, y digo me queda menos distancia y sabía que podía conseguirlo. A falta de una vuelta me veía con mucha fuerza, me veía muy superior, bueno no, con mucha fuerza y digo haz lo que has hecho en Valencia, en los mitines, confia en tí y a seguir trabajando", señaló el español, primer atleta de la historia campeón mundial en pista cubierta en 800 y 1.500 metros.

El cántabro Mohamed Attaoui prolongó la fiesta española en el mediofondo en los Mundiales en pista cubierta con la medalla de bronce en la final de los 800 metros. Un metal que por momentos pareció que podría ser de un color más preciado, pero el de Torrelavega, quinto en los pasados Juegos Olímpicos de París, se vio lastrado por el esfuerzo que tuvo que hacer para superar al australiano Peter Bol que se interpuso en los planes de Attaoui que tuvo que gastar más energías de las previstas para adelantar al oceánico que tras resistir el primer ataque obligó al cántabro a realizar un nuevo esfuerzo en la contrameta para situarse en la tercera plaza.

Sobreesfuerzo que impidió a Mohamed Attaoui tener las fuerzas necesarias para adelantar al belga Eliott Crestan, pese a exprimirse al máximo como atestiguaron los 1:44.66 minutos que firmó el cántabro, su segunda mejor marca tras el récord de España (1:44.48) que estableció en las semifinales del sábado.

Y el gran fin de fiesta del atletismo español llegó de la mano de las chicas del 4x400 lisos que alcanzaron un histórico tercer puesto en la prueba que cerró el Campeonato con un tiempo de 3:26.04 minutos. El cuartero integrado por Paula Sevilla, Ana Prieto, Rocio Arroyo y Blanca Hervás se quedó a tan sólo 4 centésimas de la medalla de plata, que fue para el equipo neerlandés con un crono de 3:26.00.

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Más lejos quedó el conjunto español del las ganadoras, el cuarteto de Estados Unidos, que revalidó el oro que conquistó el pasado año en la ciudad china de Nanjing con un marca de 3:25.81 minutos. n