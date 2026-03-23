Ultrafondo
Josiko Manso, líder del circuito Backyard Extremadura
El ultrafondista zamorano termina quinto en La Parra y afrontará la última carrera destacado en el liderato el 16 de mayo
El zamorano José Manso consiguió la quinta posición en la prueba del circuito Backyard disputado en la localidad extremeña de La Parra, un resultado que le permite afrontar la última carrera encabezando la clasificación general ya que en esta segunda prueba, la puntuación era doble que en la primera.
El ultrafondista zamorano terminó quinto en La Parra en una prueba que ganó José Carlos Alcaraz, seguido por José Manuel Huertas, Florin Simion y Guzmán Calderón. "Aunque podía haber corrido más, decidí reservarme para dentro de dos meses en Almaraz que el cuerpo no es de acero y será otra batalla", reconoció Josiko Manso que estuvo acompañado por Marian García, que realizó cuatro vueltas al circuito, unos 27 kilómetros en el que era su debut en esta competición de resistencia y control mental. Manso copletó 40 vueltas, para sumar 268 kilómetros, unos 46 kilómetros más que en la primera prueba del circuito celebrada en la localidad madrileña de Los Molinos.
Esta competición consiste en recorrer el circuito de 6,7 kilómetros en el tiempo máximo de una hora, y la clasificación se va estableciendo a medida que los corredores van abandonando por agotamiento o por no ser capaces de completar la distancia dentro de los 60 minutos establecidos.
La prueba decisiva será el próximo día 16 de mayo en la localidad extremeña de Alcaraz que puntuará triple para la clasificación general. Josiko Manso llegará en el primer lugar con 178 puntos, y en segunda posición se encuentra el portugués Antonio Pinto (129). La clasificación femenina la encabeza la gallega Cristina Sánchez, una de las mejores ultramaratonianas españolas, con una clara ventaja sobre Martha Ccorahua y Alicia Virues. n
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