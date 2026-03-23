Una hija del exjugador del Hércules Dante Sanabria reclama la paternidad de Kempes

El pasado siempre vuelve... y no necesariamente para bien, ni en el mejor momento. Mario Alberto Kempes ha regresado al epicentro del interés mediático en su país, pero esta vez por una cuestión alejada del fútbol, al menos en su esencia. Una joven crecida en el seno de la familia de uno de sus compañeros de vestuario en el Hércules, Dante Sanabria, también argentino, con el que coincidió en Alicante en la temporada 1984-1985, demandó hace años al campeón del mundo para que este la reconociera como legítima heredera reclamándole una prueba de ADN.

Esto sucedió en 2022 y levantó mucho revuelo, tanto que la mayoría de magazines televisivos y portales digitales especializados en información de sociedad dedicaron muchas horas a tratar la cuestión, que ahora, según el medio América TV, está a punto de vivir su desenlace. Natalia Sanabria, que en la actualidad ha cumplido 40 años y vive en los Estados Unidos, inició hace cuatro una pelea legal para que la justicia confirme que el mito valencianista es su progenitor de facto, que mantuvo una relación extramatrimonial con su madre, la primera esposa de Sanabria, y que fruto de esa unión sexual la concibieron a ella. Por eso, legalmente le solicitó una prueba de paternidad que el exdelantero blanquiazul se negó a hacerse en primera instancia.

Debut de Kempes con el Hércules, en diciembre de 1984, en un partido en el Rico Pérez, la temporada que coincidió con Sanabria en Alicante. / PERFECTO ARJONES

Dos mitos blanquiazules

Este capítulo en la vida del astro de Bell Ville, que va camino de los 72 años, supuestamente comenzó a escribirse el curso que abandonó la disciplina del Valencia —después de 7 campañas exitosas allí— para jugar en el Hércules. El traspaso se realizó a mitad de curso y el Matador debutó a finales de diciembre de 1984 como blanquiazul. En ese equipo que sufrió lo indecible para lograr la permanencia (en un ejercicio con tres entrenadores, Jurado, Humberto y Antonio Torres), coincidió con Dante Sanabria, rosarino, y cinco años menor que él, titular indiscutible.

El equipo alicantino, que había ascendido el verano anterior a Primera, se salvó en la última jornada. Lo consiguió en un momento inolvidable para todo el herculanismo, con una victoria icónica en el Santiago Bernabéu, frente al Real Madrid, por la que nadie apostaba en otro de esos desenlaces ligueros con muchos equipos implicados en la quema y los transistores del país echando humo, sonando a la vez. El héroe de aquella gesta fue Sanabria. Él marcó el gol del triunfo y mantuvo al Hércules en la mejor liga del planeta...

Imágen mítica de la celebración de Sanabria, en el suelo, tras el gol del rosarino que dio el triunfo al Hércules en el Bernabéu. / VICENTE MESTRE

Sin embargo, a pesar de ganarse el cariño y el respeto de la hinchada, de la ciudad y del entonces presidente del club, José Torregrosa, el rosarino no continuó en el equipo, se marchó al Sevilla. Kempes sí se quedó. Y aunque nadie comprendió bien los motivos, ya entonces se enarbolaba la bandera de una posible mala relación entre los compatriotas como razón principal.

Una batalla tras otra... en los platós

Pues bien, cuatro décadas después, ambos mitos blanquiazules vuelven a cruzarse, pero esta vez como protagonistas involuntarios del ciclón de la prensa argentina, la más efectista, la que se ocupa de lo que se conoce como información de sociedad y la enfoca desde un prisma más generalmente sensacionalista. Fue la periodista Débora D'Amato la que contó en su país en 2022 la historia de Natalia Sanabria, a quien su abuela le confesó antes de morir que no era hija de Dante, sino de Mario Alberto Kempes.

Presuntamente, ocurrió cuando ambos jugadores estaban distanciados de sus respectivas esposas y después de que Marcela Speranza, cónyuge de Sanabria, ayudara al Matador con la crianza de sus hijas ante la ausencia en su casa de la figura materna, al otro lado del Atlántico por motivaciones familiares. Fruto de ese vínculo, según sostienen la prensa argentina y la propia demandante, se produjo la relación sexual en la que se engendró a Natalia, a quien Dante aceptó cuidar para no romper su matrimonio ni alejarse de su vástaga, su primogénita, con la que sí comparte genes. Así lo reconoció hace cuatro años el propio delantero blanquiazul una vez destapada mediáticamente la infidelidad. También admitió que una vez que se produjo el divorcio de su primera esposa, se distanció de su hijastra.

Dante avala la teoría de Natalia, una que Kempes niega y que sigue pendiente de validar por la justicia. El Matador esgrime públicamente que nunca tuvo un aventura con la madre que quien le exige una prueba de filiación que la convertiría, de ser favorable, en legítima heredera junto al resto de descendientes del campeón del mundo en 1978.

Dante Sanabria sí se sometió al examen de paternidad para confirmar que no era el verdadero padre de Natalia y los resultados ratificaron, efectivamente, que no comparten genes. Al crecer, y apreciarse a simple vista que no guardaba ningún parecido físico con su aparente progenitor, fue la abuela de la denunciante la que reveló un secreto familiar que la hijastra de Sanabria lleva tratando de aclarar desde 2017 para, según ella, conocer su verdadera identidad y quedarse al fin tranquila.

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Según el canal América TV, eso está a punto de suceder. Mientras, Kempes, que a través de su abogado ya ha dicho que sí conoce personalmente a su presunta hija, esgrime, en su descargo, que le ha pasado "muchas veces, que se presentaran personas a decir que eran sus hijos", por lo que el Matador insiste en que él no es el padre biológico de Natalia Sanabria.