Golf Valderrey acoge con éxito la prueba inaugural del I Circuito de Golf 2026 de Castilla y León

El campo de Golf Valderrey, en Zamora capital, fue escenario de la primera prueba del I Circuito de Golf 2026, una iniciativa impulsada por la Asociación de Campos de Golf de Castilla y León, que nace con el objetivo de unir, fortalecer y promocionar la oferta golfística de la Comunidad como destino turístico-deportivo de referencia.

El circuito cuenta con el patrocinio de la Junta de Castilla y León y se desarrollará a lo largo de todo el año bajo el formato de Orden de Mérito, recorriendo los diferentes campos asociados. El calendario incluye un total de ocho torneos clasificatorios que culminarán en una Gran Final.

Resultados

La prueba inaugural reunió a numerosos jugadores siendo el triunfo en categoría scratch para Gabriel Fernández de Castro, con un total de 31 puntos.

En primera categoría, el vencedor fue Osorio Pinilla, seguido por Sergio de Luis Monroy, David Magariño y Francisco Javier Pizarro.

En segunda categoría, el triunfo correspondió a Jesús Ramos, mientras que también lograron su clasificación para la final Daniel Molina, Enrique Carlos Prieto del Río y José María González González.

En total, nueve jugadores obtuvieron su pase directo a la Gran Final que este año tendrá lugar en el recorrido salmantino de Zarapicos.

Un proyecto estratégico para el golf y el turismo

Desde la Asociación destacan que este circuito responde a una doble ambición: consolidar Castilla y León como destino de golf y fomentar el turismo deportivo vinculado a la gastronomía, la naturaleza y la riqueza cultural del territorio.

Los clubes integrantes, con amplia experiencia en la organización de competiciones, garantizan un circuito sólido, atractivo y con altos estándares de calidad, abierto a jugadores de toda España y diseñado para impulsar la movilidad y atraer visitantes a la Comunidad.

Con esta primera prueba en Zamora, el circuito arranca con éxito y sienta las bases de una temporada que aspira a convertirse en una referencia dentro del calendario golfístico de la Comunidad.