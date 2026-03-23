Félix Mojón, entrenador del BM Zamora, satisfecho con su equipo en Oviedo (22-28): "Aguantamos muy bien físicamente pese a las lesiones"

El entrenador del BM Zamora Caja Rural, Félix Mojón, se mostró ayer muy satisfecho con el rendimiento de su equipo en la victoria conseguida en Oviedo el sábado (22-28) y recordó que "durante la semana estuvimos trabajando sobre las facetas del juego en las que, durante el año, teníamos déficit, sobre todo en el ámbito defensivo: el trabajo de la contundencia, de la profundidad, de los brazos, en la intensidad defensiva y en no darles facilidades a los equipos contrarios para la circulación del balón".

Y las cosas en Oviedo salieron muy bien a su juicio aunque puntualizó que "al principio nos hicieron algún gol de lanzamiento exterior y era cuestión de ir ajustando en la profundidad, pero sí que desde el inicio defendimos duro y corrimos el contraataque. Porque la idea era correr mucho e imponer un ritmo muy alto que dificultase su balance defensivo y sus cambios ataque defensa".

Félix Mojón explicó en declaraciones a LA OPINION EL CORREO DE ZAMORA que "tras el toma y daca inicial que hay siempre en los partidos, esa fase de tanteo, una vez que nos asentamos, ellos tuvieron una exclusión temprana y la rentabilizamos con un 2-0 y ya nos fuimos arriba". El partido continuó con la idea de la "defensa dura y de correr el contraataque. Creo que poco a poco fuimos abriendo hueco, aunque fue una pena que fallásemos en la primera parte dos penaltis y en la segunda volvimos a fallar otros dos. Y pese a eso, en la primera parte, nuestra ventaja cada vez era más grande y llegamos al descanso con cuatro o cinco goles de ventaja que es un buen vagage", y destacó Mojón que lo más importante hasta entonces fue que "tan sólo habíamo encajado once goles".

El técnico orensano incidió en el descanso en regresar al inicio, a la profundidad, a la contundencia defensiva a impedir la circulación del balón y "salimos muy concentrados en los primeros minutos, pudimos correr, hicimos un parcial de 3-0 muy rápido y ya conseguimos una ventaja de siete u ocho goles. Fuimos capaces además de hacer rotaciones de ir ajustando en las zonas exteriores, que es algo en lo que estamos trabajando en los últimos partidos".

La ventaja del BM Zamora Caja Rural llegó a ser de diez goles y "ellos aunque al final apretaron porque son un equipo orgulloso y peleón, pudieron reducir un poco esa distancia y los últimos minutos fueron bastante plácidos y lo llevamos bien".

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"Con la cantidad de lesionados que tenemos, fuimos capaces de soportar físicamente muy bien el trabajo de la semana y del partido, y las sensaciones son muy positivas porque hemos dado pequeños pasos a nivel defensivo y de ataque", concluyó Félix Mojón. n