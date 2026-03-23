Fútbol | Primera RFEF
El ex del Zamora CF Yago Iglesias deja de ser entrenador del CD Lugo
Los lucenses son novenos con un punto menos que los rojiblancos
Efe
Yago Iglesias ya no es entrenador del CD Lugo. Así lo anunció el club, con el que el Zamora CF comparte categoría, después del empate del equipo albivermello ante el Arenas de Getxo en el Anxo Carro en la pasada jornada liguera. "El Club Deportivo Lugo informa de que Yago Iglesias, junto a su equipo de trabajo, deja su labor al frente del primer equipo, abandonando la disciplina de la entidad", señaló el club presidido por el exfutbolista peruano Ronald Baroni. Yago Iglesias,técnico que estuvo temporada y media en el Zamora, llegó el pasado verano al conjunto lucense tras lograr el ascenso a Primera Federación con el Pontevedra. Tras los últimos marcadores, deja al Lugo en novena posición del grupo I de la categoría de bronce del fútbol español, a solo un punto del Pontevedra, quinto clasificado con un partido menos y del propio Zamora que es séptimo.
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