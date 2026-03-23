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Dragones Caja Rural regresa con buenas sensaciones pero sin medallas del Campeonato de España Máster en piscina

Ana María Rodríguez y César Tijero fueron los representantes del club zamorano

César Tijero. | CEDIDA

César Tijero. | CEDIDA

P. F.

El Dragones Caja Rural regresó sin medallas, pero con buenas sensaciones, de la piscina de Parquesol, en Valladolid, donde tuvo lugar el XIII Campeonato de España Máster donde estuvieron Ana María Rodríguez y César Tijero.

Ana María fue quien más cerca estuvo de las medallas con dos cuartos puestos en las pruebas de 100 metros obstáculos y 50 metros arrastre de maniquí, y un séptimo puesto en 100 metros remolque de maniquí con aletas, todo en la categoría máster 60-64. Por su parte, César Tijero era decimotercero en 100 obstáculos, noveno en 100 socorrista y décimo en 100 remolque de maniquí con aletas en la categoría máster 45-49, que era la que más competencia tenía de todo el campeonato.

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Finaliza así el campeonato y la temporada de piscina para los zamoranos, que ya se preparan para la parte de playa, la que más gusta al equipo.

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