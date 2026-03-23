David Novoa regresa con la selección española de cara a los amistosos ante Finlandia

El seleccionador absoluto de fútbol sala, Jesús Velasco, dio a conocer la prelista de 30 jugadores que participarán en los próximos amistosos de España frente a Finlandia, que se disputarán los días 10 y 11 de abril en la ciudad de Nokia, en lo que supondrá el regreso de la campeona de Europa tras ganar el título de febrero el 7 de febrero. Un grupo de jugadores entre los que se encuentra el campeón benaventano David Novoa.

Novoa repite con la selección tras el título continental

La concentración comenzará en Las Rozas el lunes 6 de abril y antes el seleccionador dará a conocer la relación definitiva. Un grupo más reducido del que ofreció este lunes en el que figuran siete de los jugadores que se alzaron campeones de Europa, incluyendo al benaventano David Novoa, jugador de O'Parrulo.

Novoa celebra el título de campeones de la Eurocopa / EDUARDO CANDEL REVIEJO/RFEF

Los "repetidores"

Junto al benaventano, regresan también a la selección Dídac Plana y Antonio Pérez, Antonio Navarro, del Quesos El Hidalgo Manzanares; Adri Rivera y Ricardo Mayor, de ElPozo Murcia; y Cecilio, de Movistar Inter. Además, también se incorpora Dani Zurdo, cuya baja posibilitó que Novoa acabara siendo campeón continental.

Las caras nuevas

Zurdo representará al campeón de la Copa España, Jaén Paraíso Interior, en cuyas filas militan también Esteban, Eloy Rojas y Michel, que abren la lista de novedades que completan los veteranos Jesús Herrero y Fabio, del Movistar Inter y el Córdoba Patrimonio de la Humanidad; o jóvenes con proyección como Pablo Muñoz, del Servigroup Peñíscola; Gonzalo Santa Cruz, de O' Parrulo, Bernad Povill, de Santa Coloma; Ismael López, de Noia Portus; y Nicolas Marrón, de Viña Albali.

La prelista combina experiencia y juventud, dando un nuevo aire al campeón de Europa, que no contará en esta ocasión con los servicios de Malaguti, quien estuvo en la órbita del combinado de Velasco en anteriores convocatorias.