El V Ciudad de Zamora de balonmano adaptado triunfa en el Ángel Nieto

Zamora volvió a convertirse en referente del deporte inclusivo con la celebración de la V edición del Torneo de Balonmano Adaptado Ciudad de Zamora, una jornada marcada por la convivencia, la emoción y los valores que representa este deporte.

Un día en familia

El evento, celebrado en el pabellón Ángel Nieto, reunió a más de 100 personas entre jugadores, técnicos y organización, además de árbitros, familiares y afeccionados que quisieron acompañar a los equipos en una cita ya consolidada dentro del calendario deportivo y social de la ciudad.

Cinco equipos, mucho balonmano

En esta edición participaron los conjuntos de Inmapa Balonmano Palencia, Inclusport Serban, Fundación Personas Balonmano Zamora, Bathco Balonmano Torrelavega y Confía Vinjoy Balonmano Base Oviedo, con representación de diferentes puntos del país y una destacada implicación de todos ellos, tanto dentro como fuera de la pista.

Partidos para todos los gustos y gran ambiente

Durante toda la mañana se disputaron numerosos encuentros, con partidos igualados y emocionantes, en los que, más allá de los diferentes niveles, primó el respeto, la colaboración y la interacción entre los participantes. Las gradas también fueron protagonistas, con un gran ambiente, música, sorteos y momentos compartidos entre jugadores, familias y técnicos, que aprovecharon la jornada para convivir, hacerse fotos y reforzar lazos.

El balonmano como herramienta

El torneo volvió a demostrar que el balonmano adaptado es una herramienta clave para fomentar la inclusión y la creación de comunidad, poniendo en valor el deporte como espacio de encuentro, amistad y desarrollo personal. En esta ocasión, además, se apostó por un formato sin clasificaciones ni premios oficiales, priorizando el disfrute y la experiencia de todos los participantes. Como recuerdo de la jornada, los equipos recibieron un obsequio elaborado por los usuarios de Fundación Personas, reforzando así el carácter social del evento.

Valoración del BM Zamora

Desde el Balonmano Zamora se valora muy positivamente el desarrollo del torneo, destacando la implicación de los equipos, el apoyo de las familias y la colaboración de todas las entidades que han hecho posible una jornada en la que, una vez más, se puso de manifiesto que el verdadero triunfo es compartir, disfrutar y seguir construyendo juntos a través del deporte.