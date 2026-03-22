Fútbol | Primera RFEF
El Zamora CF quiere llenar el Ruta ante Pontevedra y Unionistas de Salamanca: conoce las promociones
Dos partidos clave para el futuro del equipo en los que habrá 2x1 para los socios y "packs" especiales para los no abonados
El Zamora CF afronta un tramo clave en la competición con la disputa de dos encuentros consecutivos en el estadio Ruta de la Plata: el sábado 28 de marzo frente al Pontevedra CF y el domingo 5 de abril, Domingo de Resurrección, ante Unionistas de Salamanca. Con motivo de estos dos encuentros que pueden marcar el futuro, el club ha preparado unas promociones y actividades dirigidas a socios y no socios.
PROMOCIONES ESPECIALES (VENTA EXCLUSIVA EN TIENDA OFICIAL)
A partir del lunes 23 de marzo y hasta el sábado 28 de marzo a las 13:45 horas (cierre de tienda), los aficionados podrán beneficiarse de varias promociones, disponibles exclusivamente en la tienda oficial del club (Calle Pelayo, 8):
- Promoción socios partido Pontevedra (2×1):
- Los abonados podrán adquirir una entrada en la zona que deseen y recibir otra gratuita en la misma ubicación. Será imprescindible presentar el carnet de socio en tienda.
- Promoción no socios (pack ambos partidos):
- Pack especial de entradas para los partidos ante Pontevedra CF y Unionistas de Salamanca:
- Fondos (Norte o Sur): 20€ (dos entradas, una por partido)
- Tribuna: 40€ (dos entradas, una por partido)
- Promoción válida exclusivamente para Fondo Norte, Fondo Sur y Tribuna. Queda excluida la zona de Preferencia.
INFORMACIÓN IMPORTANTE – PARTIDO ANTE UNIONISTAS DE SALAMANCA CF
Por motivos de seguridad establecidos por las autoridades, la afición visitante será ubicada en la zona de Preferencia.
Debido a esta circunstancia, los abonados de Preferencia serán reubicados, pudiendo elegir entre Fondo Norte, Fondo Sur o Tribuna hasta completar aforo. Para ello, deberán retirar su entrada mediante una de las siguientes opciones:
- En la tienda oficial del club (excepto jueves y viernes santo, que permanecerá cerrada)
- En taquillas el día de partido (taquilla de incidencias), presentando su abono
ZONAS DE AFICIÓN VISITANTE
- Partido Zamora CF vs Pontevedra CF: Fondo Sur (sectores 1 al 4)
- Partido Zamora CF vs Unionistas de Salamanca: Preferencia (sectores 9 al 13). Ampliable a más sectores en función de la afición desplazada.
La venta online de entradas para aficiones visitantes estará habilitada desde el lunes 23 de marzo.
El Zamora CF anima a todos los aficionados a aprovechar estas promociones y a acompañar al equipo en dos encuentros fundamentales, creando un gran ambiente en el Ruta de la Plata.
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